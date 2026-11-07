Blanca Millán, incorporación de última hora en 'La Familia' por la lesionada Buenavida

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Redacción Deportes, 07 nov (EFE).- La escolta gallega Blanca Millán sustituye a la lesionada Elena Buenavida en la ventana de noviembre cuya concentración arranca este sábado en Oviedo para preparar los compromisos internacionales clasificatorios para el Europeo del próximo verano, según informó la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Tras firmar un gran arranque de temporada, Miguel Méndez ha optado por convocar a la jugadora del AzulMarino Palma, que podría debutar por la selección absoluta, en lugar de una Buenavida que no podrá incorporarse "por las molestias físicas que arrastra desde las últimas semanas".

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Millán se une así a la lista de 14 jugadoras que este sábado se volverán a reencontrar en Oviedo, tras el exitoso Mundial de Berlín en el que 'La Familia' se colgó la medalla de bronce y mañana domingo comenzarán los entrenamientos para preparar el duelo ante la República Checa del día 10.

Además, este viernes se anunció también que la pívot andaluza Lola Pendande sustituía a la jugadora de Valencia Basket, Marta Suárez, que será intervenida de una lesión en el dedo, próximamente.

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La lista queda así:

- Bases: Maite Cazorla (USK Praga, CZE), Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza), Aina Ayuso (Hozono Global Jairis).

- Escoltas: Iyana Martín (Spar Girona), Blanca Millán (AzulMarino Palma), Txell Alarcón (Hozono Global Jairis).

- Aleros: Alba Torrens (Azul Marino Palma), Helena Pueyo (Valencia Basket), Andrea Vilaró (Durán Maquinaria Ensino).

- Pívots: Paula Ginzo (Zabiny Brno, CZE), Raquel Carrera (Valencia Basket), Lola Pendande (Olympiacos, GRE), María Araújo (Valencia Basket), Irati Etxarri (Movistar Estudiantes). EFE