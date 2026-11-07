Bandera roja por el diluvio nada más arrancar la calificación en Interlagos

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- La sesión de calificación para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, quedó interrumpida este sábado en el circuito de Interlagos, con bandera roja, a causa de la fuerte lluvia que cae sobre la pista brasileña.

Apenas dos minutos después de que arrancase la primera ronda de la cronometrada principal (Q1), que todos afrontaban bien con neumático intermedio o bien con el de lluvia extrema, y ante la evidente peligrosidad de rodar en esas condiciones, la dirección de carrera decidió interrumpir la misma; que se reanudará cuando mejoren las circunstancias. EFE

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