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AITAT recomienda implantar marcha a la vista y revisar protocolos tras accidente de Urda

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Madrid, 7 nov (EFE).- La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios (AITAT) recomienda implantar, con carácter provisional, en las líneas de alta velocidad la prescripción de marcha a la vista en las órdenes de reanudación de la circulación tras una anomalía en el sistema de seguridad nominal de la línea.

Una medida que, en su opinión, debe mantenerse hasta que se revisen y adapten los protocolos de actuación correspondientes.

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Así consta en un informe publicado por la AITAT este sábado, en el que describe una serie de recomendaciones en el marco de la investigación del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas y hubo más de un centenar de heridos.

En su informe, la AITAT explica que, de acuerdo con la información recopilada durante las primeras actuaciones de la investigación en relación con el accidente, a las 8:31 horas del 28 de octubre, se produjo una anomalía en el sistema LZB consistente en una pérdida de transmisión, que obligó a pasar a operar mediante el sistema de respaldo BSL.

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En este contexto, añade que, cuando una anomalía en el sistema de seguridad nominal de una línea obliga a pasar a operar mediante el BSL, las condiciones de circulación deben adaptarse al cantonamiento de este sistema.

"En particular, es necesario comprobar y regularizar la posición de los trenes que ya se encuentran en la línea", añade.

Esta operación, precisa, requiere que los protocolos de los Centros de Regulación de Circulación (CRC) establezcan con claridad las actuaciones que deben llevar a cabo los responsables de circulación para regularizar la posición de los trenes y determinar las condiciones en las que puede autorizarse la reanudación de la circulación.

Por ello, ve "necesario revisar y adaptar dichos protocolos para contemplar específicamente esta situación".

La AITAT también indica que deben analizarse los riesgos que se derivan de la transición entre el sistema de seguridad nominal de la línea y el BSL, teniendo en cuenta las posibles situaciones que pueden producirse durante la adaptación al nuevo cantonamiento.

Un análisis que permitirá determinar si son necesarias mejoras en los procedimientos o en el funcionamiento del sistema, una revisión de sus condiciones de utilización o modificaciones normativas.

Pero "hasta que se revisen los protocolos y se evalúen los riesgos asociados a esta transición, se considera necesario establecer una medida provisional que refuerce la seguridad durante la reanudación de la circulación, mediante la prescripción de marcha a la vista".

Las recomendaciones publicadas este sábado "se formulan con carácter preventivo y no presuponen las conclusiones que puedan alcanzarse en la investigación sobre las causas y factores que intervinieron en el accidente", concluye la nota. EFE

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