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1-2. La Real se lleva el derbi guipuzcoano ante el Eibar en el descuento

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Eibar (Gipuzloa), 7 nov (EFE).- La Real Sociedad se llevó este sábado la victoria en los últimos instantes del descuento del derbi guipuzcoano ante el Eibar con el remate de Nerea Camino convertido en gol, para su pesar, por la zaguera eibarresa Aitana Zumarraga (1-2).

Las donostiarras, que fueron a más en las jornadas previas a diferencia de las armeras, entraron muy de cara al encuentro porque a los dos minutos su primera acción ofensiva culminaba con un gran gol de Ainhoa Marín asistida de Marcos.

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El Eibar no se vino abajo, a pesar de que llegaba tras una negativa racha de dos puntos de doce a este encuentro y que perdía por lesión a las primeras de cambio a su central Belem lesionada.

El fruto al esfuerzo eibarrés llegaría en el minuto 19 con el penalti convertido por Martín que abría un nuevo encuentro, en el que las donostiarras tenían que pensar también en el choque europeo del miércoles ante Fenerbahce en Estambul y minimizar el desgaste físico.

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El partido parecía abocado al reparto de puntos pero a punto de finalizar en el último momento llegó el remate de Camino que desviado por Zumarraga entraba en propia portería para dar el triunfo a las de San Sebastián.

- Ficha técnica:

1 - Eibar: Wellmann; Zumárraga, Andrés, Masegur, Belem (Botero, min. 13), Moreno (Ortiz, min. 88); Rico, Sara Martín (Seidi, min. 88), Noe Fernández, Ángeles; Carmen Álvarez (Nerea Sánchez, min. 70).

2 - Real Sociedad: Estensoro; Marcos (Arola Aparicio, min. 74), Soroa, Nahia Aparicio, Laborde (Florentino, min. 82); Eguiguren (Maren, min. 74), Campo, Eizaguirre; Marín (Zunzunegui, min, 82), Keefe (Seelendfreund, min. 67), Camino.

Goles: 0-1, min. 2: Marín. 1-1, min. 19: Sara Martín, de penalti. 1-2, min. 90+5: Zumarraga (p.p.).

Árbitra: Arantza Gallastegui (País Vasco). Amonestó a Zumarraga, Camino y Campo.

Incidencias: partido de la décima jornada de la Liga F disputado en el estadio Ipurua de Eibar. Se guardó minuto de silencio en recuerdo del jugador fallecido del Tenerife Jesús de Miguel. EFE

cr/sab

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