Vargas (Atlético), Fidalgo (Betis) y Padilla (Athletic), convocados con México

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México, 5 nov (EFE).- Los jugadores Obed Vargas, del Atlético de Madrid, Álvaro Fidalgo, del Betis, y Alex Padilla, del Athletic, figuran, junto a Julián Quiñones, colombiano naturalizado mexicano, y Santiago Giménez en la lista de convocados por el seleccionador de México, Rafael Márquez, para los partidos que sostendrá ante Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

En el juego de ida de esta serie, el Tri visitará a los jamaicanos el próximo 14 de noviembre en el estadio Nacional en Kingston, mintras que el de vuelta se realizará el día 17 en el estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, en el norte de México.

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En la eliminatoria ante los 'Reggae Boyz', México se juega la clasificación de manera directa a la Copa Oro 2027.

Rafa Márquez enfrentará sus primeros partidos oficiales como seleccionador de México, luego de que en su debut en juegos amistosos no pudo ganar.

Márquez, quien como jugador estuvo en cinco Mundiales, debutó como máximo responsable del banquillo nacional en septiembre pasado con empates por 1-1 ante Colombia y Perú; en octubre sumó par de derrotas por 3-0 ante Estados Unidos y 2-0 contra Chile.

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La falta de contundencia fue uno de los principales problemas en la artillería mexicana, que no contó entonces con Julián Quiñones, artillero que fue su goleador en la pasada Copa del Mundo, pero que volverá a vestir la camiseta verde.

Otra de las novedades será la presencia de Armando León, delantero de 26 años del NK Osijek crota. Es la primera convocatoria para León, quien ha tenido un destacado paso por la liga croata.

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En la delantera también destaca el llamado de Alexis Vega, jugador del Toluca, quien no fue requerido para la fecha FIFA de septiembre y octubre pasado.

Lista de convocados de la selección mexicana de fútbol:

Guardametas: Raúl Rangel (Chivas), Óscar García (León) y Álex Padilla (Athletic Club).

Defensas: César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Rodrigo Huescas (Copenhague), Kevin Álvarez e Istael Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), Diego Campillo (Guadalajara), Jesús Orozco (Cruz Azul) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

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Centrocampistas: Luis Romo y Santiago Sandoval (Guadalajara), Gilberto Mora (Tijuana), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Erik Lira y Andrés Montaño (Cruz Azul), Álvaro Fidalgo (Real Betis), y Erick Sánchez (América).

Delanteros: Isaías Violante (América), Alexis Vega (Toluca), Armando González (Olympiacos), Roberto Alvarado (Guadalajara), Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Santiago Gimenez (Porto), Jesús Corona (Monterrey) y Armando León (NK Osijek). EFE

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