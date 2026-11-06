Espana agencias

'Ruega por nosotras' rescata del olvido el Patronato de la Mujer: "Una gestapo española"

Guardar

Carla P. Gumbau

Madrid, 05 nov (EFE).- El estreno este viernes de la película 'Ruega por nosotras', dirigida por Daniel Monzón, está devolviendo al Patronato de Protección de la Mujer, la institución de la que habla, al centro de la conversación pública.

PUBLICIDAD

Consuelo García del Cid, superviviente e investigadora del Patronato y autora del libro 'Ruega por nosotras' que da título a la película, declara a EFE que le preocupa que el público no comprenda la cinta ni se crea sus experiencias.

"No fue solo una consecuencia de la Guerra Civil. Fue una persecución contra la mujer, una Gestapo a la española, un genocidio lésbico", sostiene.

El Patronato de Protección de la Mujer fue una institución creada en 1941 que se mantuvo en funcionamiento hasta 1984, bien entrada la democracia, donde mujeres y adolescentes eran encerradas por salirse de la figura de la mujer nacional-catolicista.

PUBLICIDAD

"Cuando damos charlas en institutos lo decimos, absolutamente todas las chicas que estáis aquí, hoy estaríais dentro. Basta con vuestro aspecto, la longitud de vuestra melena, los tatuajes, los piercing, la camiseta que enseña el ombligo o el canalillo. Por todo esto, estaríais dentro", añade.

Es algo que también saben Zoe Bonafonte y Manuela Calle, las dos protagonistas de la película, que cuenta la historia de Ana, una joven que es enviada desde Cataluña hasta Madrid a un centro del Patronato.

"Al final piensas que podrías estar ahí perfectamente. Naces en la época equivocada y podrías estar ahí por cualquier cosa que tenemos completamente normalizada", destaca Calle.

El director de la película, Daniel Monzón, se enteró en 2020 de la existencia del Patronato y de que junto a su casa había un centro que funcionaba cuando él era adolescente.

"Mientras yo iba al cine a ver Indiana Jones, chicas de mi edad estaban detrás de esos muros sufriendo. Me entró ira y vergüenza. Pensé que debía contribuir a que esto se supiera", recuerda.

El guion fue construido a través de fuentes documentales como los libros de García del Cid, documentales y pódcasts donde supervivientes del Patronato cuentan sus experiencias y los castigos que recibían.

"Este guion trata de ser un retrato coral de lo que sucedió, nunca la propia realidad, porque la realidad siempre va a superar a cualquier ficción", señala Monzón.

Sostiene su planteamiento porque "si hubiera metido todas esas atrocidades se hubiera convertido en una película de tortura pornográfica, una explotación del morbo".

"Las supervivientes verán la película y en algunos casos dirán que es tímida con lo que sufrieron, porque su experiencia les cambió la vida, las quebraron, las rompieron. Pero yo quería poner el acento en la tortura psicológica", detalla.

Defiende también que no quiso que las supervivientes hablaran con las actrices para evitar que la responsabilidad las abrumara.

Sin embargo, varias supervivientes del Patronato consideran que la película "no ha sabido reflejar el miedo" que tenían.

Loli Benito recuerda cómo hace unos años contactaron con Consuelo García del Cid para ceder los permisos del título de su libro para la película, "pero nunca imaginamos que no contarían con nosotras". Su participación se resumió en la resolución de algunas dudas concretas sobre sus rutinas por correo electrónico, añade a EFE.

Para Benito, esto ha sido "un error", porque la película no refleja "el miedo que teníamos a las monjas" y "el terror a los castigos", como estar en aislamiento "sin saber cuándo ibas a salir".

Sin embargo, afirma que "la película tiene un enfoque bueno, y si sirve para que se visibilice el Patronato, perfecto".

Por su parte, Consuelo García explica que la historia de la protagonista mantiene muchas similitudes con su propia experiencia. "El personaje de Ana tiene todo de mí. Es cierto que mi testimonio es público, pero hubo escenas que me afectaron mucho", apunta García, al recordar el momento en el que se autolesionó para poder salir del centro.

Se muestra "tremendamente dolida" porque, según ha tenido conocimiento, esta es una de las escenas que han provocado "risas" entre el público en algunas proyecciones antes del estreno.

García -que asegura estar recibiendo amenazas de la extrema derecha- pide a los espectadores "que lean y se informen, que vean vídeos, asistan a conferencias y se darán cuenta de que no estamos contando un cuento, que esto pasó realmente y que las risas nos dañan mucho, porque sentimos que no nos creen".

Las supervivientes esperan que tanto esta película como la serie documental 'El Patronato', que se estrena este mismo viernes en La 1 de TVE, ayuden a mostrar que esta realidad "existió de verdad" y que "no estamos tan lejos de repetirla". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así es el desayuno ideal de Rosalía (34 años): “Tostadas de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva y sal”

La artista catalana opta por un desayuno tan sencillo como nutritivo y lleno de sabor

Así es el desayuno ideal de Rosalía (34 años): “Tostadas de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva y sal”

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora del reinicio de la campaña, el accidente de Urda o el caso Koldo

Las autoridades confirmaron ayer la entrega a las familias de los cuerpos de 66 víctimas del accidente de Urda. ‘Cadena Ser’ publicaba que Koldo acusa al PP de haberle ofrecido un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez, y horas después la Guardia Civil detuvo a seis personas en una nueva operación del caso Koldo. Todas las encuestas dan una ventaja holgada a PP y Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora del reinicio de la campaña, el accidente de Urda o el caso Koldo

Las mejores rutas de senderismo de Toledo para hacer este otoño: tres propuestas para todos los niveles

Desde una ascensión al techo de los Montes de Toledo hasta un paseo accesible junto al río, estas opciones permiten descubrir paisajes muy diferentes sin alejarse demasiado de la capital

Las mejores rutas de senderismo de Toledo para hacer este otoño: tres propuestas para todos los niveles

Así fue la pedida de mano de Felipe VI y Letizia hace 23 años: del mítico “déjame terminar” al inolvidable dos piezas blanco de Armani

Un repaso a la jornada de 2003 que rompió el protocolo y demostró la enorme complicidad de los futuros reyes

Así fue la pedida de mano de Felipe VI y Letizia hace 23 años: del mítico “déjame terminar” al inolvidable dos piezas blanco de Armani

De caballitos de mar a orquídeas, las otras víctimas del comercio de vida silvestre: “Solemos pensar en elefantes, tigres y pangolines, pero es mucho más que eso”

Pese a que generalmente se pone el foco en el tráfico ilegal, el comercio permitido también puede comprometer la supervivencia de las especies por la sobreexplotación de estas

De caballitos de mar a orquídeas, las otras víctimas del comercio de vida silvestre: “Solemos pensar en elefantes, tigres y pangolines, pero es mucho más que eso”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora del reinicio de la campaña, el accidente de Urda o el caso Koldo

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora del reinicio de la campaña, el accidente de Urda o el caso Koldo

Las reclamaciones de los militares a los partidos políticos de cara al 29-N: profesión de riesgo, salarios más altos y reformas laborales

El organismo que custodia millones de datos sobre la Seguridad del Estado se ha pasado medio año con sus cinco ascensores con el sistema de tracción que los sujeta “caducado” y en estado “grave”

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Carlos Cuerpo descarta cerrar la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y abre la puerta a reducir la velocidad comercial

Zelenski agradece a Felipe VI el apoyo de España a Ucrania y expresa sus condolencias por la tragedia de Toledo

ECONOMÍA

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La especulación llega al campo: 900 fondos buitre controlan tierras por valor de 100.000 M€ y bloquean el acceso de jóvenes agricultores al agua y la tierra

Las pensiones españolas, las más generosas de la Unión Europea, absorben un tercio de la recaudación fiscal del Estado

Los economistas critican el laberinto fiscal del alquiler y creen que las deducciones fiscales a los caseros pueden provocar errores y sanciones

España necesita 2,8 millones de albañiles para duplicar la construcción de viviendas, calculan los promotores inmobiliarios

DEPORTES

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”