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Si tienes que secar la ropa en casa puedes acelerar el proceso con estos trucos

Desde el espacio entre prendas hasta el truco de la toalla, varios gestos sencillos permiten que la ropa se seque más rápido

Una persona saca ropa de una lavadora abierta junto a una secadora y un cesto con prendas.
Cómo secar la ropa sin secadora, trucos para un proceso más rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El invierno complica una tarea tan normal y doméstica habitual, secar la ropa sin recurrir a una secadora. El frío y la humedad ambiental en la temporada ralentizan la evaporación del agua en los tejidos y, además, el ambiente queda humedecido. El piso es pequeño y la secadora no es un aparato al 100% necesario. Así que la buena ventilación se convierte en la mejor arma entre otros trucos.

Varios ajustes simples en el lavado y en la forma de tender la ropa reducen ese tiempo y evitan el olor a humedad que aparece cuando las fibras quedan mojadas durante demasiado tiempo.

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Desde el centrifugado hasta la ubicación del tendedero, pequeños cambios en la rutina marcan una diferencia notable en el resultado final.

Un segundo centrifugado reduce horas de secado

Programar un ciclo de centrifugado adicional al terminar el lavado permite extraer gran parte del agua que queda en las fibras. Con una velocidad de 1.200 o 1.400 revoluciones por minuto, el agua se desprende de los tejidos resistentes como el algodón y las prendas salen de la lavadora mucho menos empapadas.

Esta práctica tiene límites. La lana, la seda y otras telas delicadas pueden deformarse o perder elasticidad si se someten a velocidades elevadas, por lo que conviene revisar siempre la etiqueta antes de repetir el ciclo. Sacar la ropa del tambor apenas termina el programa también evita que se acumule humedad y aparezcan malos olores antes incluso de tenderla.

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El truco de la toalla absorbe el exceso de agua

Una persona extiende un vaquero húmedo sobre una toalla colocada encima de una mesa.
Extender un vaquero húmedo sobre una toalla ayuda a retirar la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Envolver una prenda pesada en una toalla seca y enrollarla con fuerza formando un cilindro permite absorber una parte considerable de la humedad acumulada en las fibras. Telas como las vaqueras tienden a acumular la mayor parte de agua, por eso esta técnica es especialmente interesante para que se seque más rápico. Al presionar el rollo, la tela libera agua que la toalla retiene, lo que acorta de manera notable el tiempo que la prenda necesita en el tendedero.

Algunas personas recurren a introducir la toalla directamente en el tambor durante el centrifugado final, aunque los fabricantes advierten que esta variante puede desequilibrar la carga y afectar el funcionamiento del motor.

La ventilación cumple un papel determinante

Primer plano de dos antebrazos y manos abriendo una ventana blanca. Se ven un picaporte, un anillo, una pulsera, cortinas claras y vegetación exterior
La ventilación en invierno es importante para no crear humedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lugar elegido para tender la ropa influye tanto en la velocidad de secado como en la humedad que se acumula en el resto de la vivienda. Una habitación luminosa, con posibilidad de abrir ventanas o con un sistema de ventilación cruzada entre dos ambientes, favorece que el aire circule entre las prendas y absorba el vapor que desprenden.

Dejar espacio entre cada pieza, sin superponerlas ni apoyarlas contra la pared, permite que el aire llegue a todas las zonas del tejido. Un ventilador orientado hacia el tendedero suele ofrecer mejores resultados que una estufa, porque el movimiento constante del aire acelera la evaporación sin concentrar calor en un solo punto.

El deshumidificador controla la humedad ambiental

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

En espacios donde la ropa se seca con frecuencia en interiores, un deshumidificador retira parte del agua que queda suspendida en el aire y facilita que los tejidos continúen perdiendo humedad. Su eficacia depende del tamaño de la habitación, la capacidad del equipo y la cantidad de prendas tendidas al mismo tiempo.

El aire acondicionado en modo deshumidificador cumple una función similar cuando se mantiene la habitación cerrada mientras funciona. Ninguno de estos recursos reemplaza la ventilación natural, que sigue siendo la forma más simple de evitar que la ropa guarde olor a humedad.

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