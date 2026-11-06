Mueren 12 de los 110 perros hallados hacinados y encadenados en una parcela rural de Buñol

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Valencia, 6 nov (EFE).- El SEPRONA de la Guardia Civil de Valencia ha detenido a un hombre por un delito de maltrato animal al tener 110 perros hacinados y encadenados sin acceso a agua y comida en una parcela rural del término municipal de Buñol, doce de los cuales han terminado muriendo debido a la gravedad de las secuelas.

La Policía Local de ese municipio valenciano alertó a los agentes del SEPRONA de la presencia de numerosos perros en mal estado en una parcela rural, y el pasado 26 de octubre la Guardia Civil realizó una inspección en el lugar, donde localizó 110 perros en un deficiente estado de salud y en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas.

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Además, los animales no tenían acceso a agua ni comida y las instalaciones presentaban gran acumulación de restos orgánicos y suciedad, informa este viernes la Guardia Civil.

Una parte de la parcela era una zona exterior donde estaban la mitad de los perros atados en pequeños cobertizos muy precarios, y la otra, una construcción rústica cerrada de unos 85 metros cuadrados, en cuyo interior se hallaban la otra mitad de los animales; algunos de ellos estaban atados con pequeñas cadenas y otros encerrados en jaulas de tamaño reducido.

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En ambas zonas, las condiciones en las que se encontraban los canes limitaban considerablemente su movilidad y dificultaban su descanso.

Por todo ello los agentes procedieron a la intervención de la totalidad de los animales, que fueron trasladados a una protectora para recibir los cuidados necesarios, a pesar de lo cual doce de ellos no lograron superar las secuelas derivadas de las condiciones en las que se encontraban.

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La Guardia Civil contó con la colaboración de la Policía Local de Buñol en las labores de contención, sujeción y estabilización de los perros para su traslado a la protectora. El Ayuntamiento de la localidad se hizo cargo de los gastos generados por los animales intervenidos.

Por estos hechos ha sido detenido un hombre un hombre de 50 años y nacionalidad española por un delito de maltrato animal; además, en la nave también se encontró una escopeta del calibre 12 sin las medidas de seguridad reglamentarias.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Patrulla del SEPRONA de Utiel, y las diligencias, entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena Plaza número 1. EFE