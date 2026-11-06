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Mueren 12 de los 110 perros hallados hacinados y encadenados en una parcela rural de Buñol

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Valencia, 6 nov (EFE).- El SEPRONA de la Guardia Civil de Valencia ha detenido a un hombre por un delito de maltrato animal al tener 110 perros hacinados y encadenados sin acceso a agua y comida en una parcela rural del término municipal de Buñol, doce de los cuales han terminado muriendo debido a la gravedad de las secuelas.

La Policía Local de ese municipio valenciano alertó a los agentes del SEPRONA de la presencia de numerosos perros en mal estado en una parcela rural, y el pasado 26 de octubre la Guardia Civil realizó una inspección en el lugar, donde localizó 110 perros en un deficiente estado de salud y en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas.

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Además, los animales no tenían acceso a agua ni comida y las instalaciones presentaban gran acumulación de restos orgánicos y suciedad, informa este viernes la Guardia Civil.

Una parte de la parcela era una zona exterior donde estaban la mitad de los perros atados en pequeños cobertizos muy precarios, y la otra, una construcción rústica cerrada de unos 85 metros cuadrados, en cuyo interior se hallaban la otra mitad de los animales; algunos de ellos estaban atados con pequeñas cadenas y otros encerrados en jaulas de tamaño reducido.

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En ambas zonas, las condiciones en las que se encontraban los canes limitaban considerablemente su movilidad y dificultaban su descanso.

Por todo ello los agentes procedieron a la intervención de la totalidad de los animales, que fueron trasladados a una protectora para recibir los cuidados necesarios, a pesar de lo cual doce de ellos no lograron superar las secuelas derivadas de las condiciones en las que se encontraban.

La Guardia Civil contó con la colaboración de la Policía Local de Buñol en las labores de contención, sujeción y estabilización de los perros para su traslado a la protectora. El Ayuntamiento de la localidad se hizo cargo de los gastos generados por los animales intervenidos.

Por estos hechos ha sido detenido un hombre un hombre de 50 años y nacionalidad española por un delito de maltrato animal; además, en la nave también se encontró una escopeta del calibre 12 sin las medidas de seguridad reglamentarias.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Patrulla del SEPRONA de Utiel, y las diligencias, entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena Plaza número 1. EFE

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