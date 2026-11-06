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La Séptima se estrena con una cuota del 2,8: casi 5 millones la vieron en algún momento

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Madrid, 6 nov (EFE).- La Séptima se ha estrenado con una cuota de pantalla del 2,8 % y 4.990.000 espectadores la vieron en algún momento el día, una cobertura del 10,5 % de la población.

La entrevista con el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, fue la emisión más vista de la cadena en su primer día de emisión, a las 21.32 horas, con 473.000 audiencia media, 3,7 % de cuota y 973.000 espectadores únicos, según el análisis de Barlovento Comunicación.

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La media de edad de la cadena es de 57 años y con un perfil más masculino y con edades muy variadas.

Por regiones, tuvo más seguimiento en la Comunidad Valenciana (4,3 % de cuota), Cataluña (3,7 %), Madrid (3,7 %), Asturias (3,1 %) y Galicia (3 %).

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Las franjas del día que obtienen un mayor rendimiento en cuota de pantalla son la sobremesa (3,1 %), la tarde (2,9 %) y la noche1 (3,1 %).

En relación con otras cadenas, en el estreno la Séptima ocupa la posición número 8, encabezando la lista A3 (13,5 % de cuota), La1 (12,5 % de cuota), Temáticas (9,6 % de cuota), T5 (9,3 % de cuota) y Autonómicas (8,5 % de cuota).

El consejero delegado de La Séptima, José Miguel Contreras, aseguró anoche a EFE, tras el estreno del canal, que alcanzar un 1,5 % de cuota de pantalla en su primera jornada de emisiones sería “un magnífico resultado para arrancar”, aunque matizó que “algunos técnicos consideraban que lo lógico sería situarse entre el 0,5 % y el 0,8 %”.

Las previsiones de la cadena, incidió, pasan por alcanzar el 1,8 % de audiencia durante los dos primeros meses y el 2,5 % a lo largo de 2026. La aspiración es llegar al 3 % en 2027, una cuota que, como ha dicho estos días de estreno, permitiría a La Séptima alcanzar una rentabilidad “más que suficiente”.

La Séptima comenzó este jueves sus emisiones con una inversión inicial de 20 millones de euros.

En su primer día de emisión, la Séptima entrevistó al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y al candidato por ERC al Congreso, Gabriel Rufián, y este viernes a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. EFE

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