España decreta el almacenamiento obligatorio del 12 % de la producción de aceite de oliva

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Madrid, 6 nov (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el almacenamiento obligatorio del 12 % de la producción de aceite de oliva declarada mensualmente por las almazaras, en instalaciones propias o ajenas, debido al abultado nivel de existencias iniciales de la campaña unido a las estimaciones de producción.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la orden en la que se especifica que la retirada obligatoria comenzará a aplicarse sobre la producción declarada en este mes de noviembre.

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Además, esos volúmenes permanecerán retirados del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027. EFE