España decreta el almacenamiento obligatorio del 12 % de la producción de aceite de oliva

Madrid, 6 nov (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el almacenamiento obligatorio del 12 % de la producción de aceite de oliva declarada mensualmente por las almazaras, en instalaciones propias o ajenas, debido al abultado nivel de existencias iniciales de la campaña unido a las estimaciones de producción.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la orden en la que se especifica que la retirada obligatoria comenzará a aplicarse sobre la producción declarada en este mes de noviembre.
PUBLICIDAD
Además, esos volúmenes permanecerán retirados del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Así es el desayuno ideal de Rosalía (34 años): “Tostadas de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva y sal”
La artista catalana opta por un desayuno tan sencillo como nutritivo y lleno de sabor
Elecciones generales 29-N, en directo: última hora del reinicio de la campaña, el accidente de Urda o el caso Koldo
Las autoridades confirmaron ayer la entrega a las familias de los cuerpos de 66 víctimas del accidente de Urda. ‘Cadena Ser’ publicaba que Koldo acusa al PP de haberle ofrecido un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez, y horas después la Guardia Civil detuvo a seis personas en una nueva operación del caso Koldo. Todas las encuestas dan una ventaja holgada a PP y Vox
Las mejores rutas de senderismo de Toledo para hacer este otoño: tres propuestas para todos los niveles
Desde una ascensión al techo de los Montes de Toledo hasta un paseo accesible junto al río, estas opciones permiten descubrir paisajes muy diferentes sin alejarse demasiado de la capital
Así fue la pedida de mano de Felipe VI y Letizia hace 23 años: del mítico “déjame terminar” al inolvidable dos piezas blanco de Armani
Un repaso a la jornada de 2003 que rompió el protocolo y demostró la enorme complicidad de los futuros reyes
De caballitos de mar a orquídeas, las otras víctimas del comercio de vida silvestre: “Solemos pensar en elefantes, tigres y pangolines, pero es mucho más que eso”
Pese a que generalmente se pone el foco en el tráfico ilegal, el comercio permitido también puede comprometer la supervivencia de las especies por la sobreexplotación de estas
MÁS NOTICIAS