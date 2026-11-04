Sánchez comparece este miércoles en Moncloa tras la dimisión de Puente

(Corrige en el titular de la NA3039 el día de la comparecencia)
Madrid, 4 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Palacio de la Moncloa tras la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.
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Sánchez, que comparecerá a las 9:45 horas, debe decidir si nombra un nuevo ministro en sustitución de Puente u otro miembro del Gobierno asume sus competencias.
Tras la dimisión del ministro de Transportes, el jefe del Ejecutivo resaltó que ha dado la cara desde el primer momento tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y su decisión "dignifica" a España y demuestra que no todos los políticos son iguales. EFE
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