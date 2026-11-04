Sánchez comparece este martes en Moncloa tras la dimisión de Puente

Madrid, 4 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Palacio de la Moncloa tras la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.
Sánchez, que comparecerá a las 9:45 horas, debe decidir si nombra un nuevo ministro en sustitución de Puente u otro miembro del Gobierno asume sus competencias.
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Tras la dimisión del ministro de Transportes, el jefe del Ejecutivo resaltó que ha dado la cara desde el primer momento tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y su decisión "dignifica" a España y demuestra que no todos los políticos son iguales. EFE
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