Rescatan a 15 migrantes en una patera a 30 millas de Formentera (Baleares)

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Ibiza, 4 nov (EFE).- Un total de 15 migrantes de origen magrebí han sido rescatados esta pasada noche cuando navegaban en una patera a 30 millas al sureste de Formentera, en las Islas Baleares.

En el rescate, que se produjo a las 21:25 horas, participaron Salvamento Marítimo y la Guardia Civil del puesto principal de Sant Josep, según ha informado este miércoles la Delegación del Gobierno en Baleares.

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Con esta nueva embarcación, en lo que va de año han llegado al archipiélago 397 pateras con 7.185 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024. EFE

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