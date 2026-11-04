Espana agencias

Prosigue la retirada de vagones cuando se cumple una semana del accidente de Urda (Toledo)

Guardar

Urda (Toledo), 4 nov (EFE).- Se cumple una semana del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos y decenas de heridos, y las labores se centran este miércoles en la retirada de los vagones de los trenes siniestrados.

A primera hora de la mañana, alrededor de las 9:00 horas, dos camiones góndola cargados con dos de los vagones han salido hacia los talleres de la localidad toledana de Villaseca de la Sagra, una labor que se prolongará durante los próximos días hasta la retirada de los once coches que aún quedan en la zona del accidente.

PUBLICIDAD

A pocos kilómetros, en el pueblo de Urda, los ánimos están "tranquilos, calmados" pero todavía con "mucho dolor" por la tragedia vivida hace siete días, según ha explicado en declaraciones a los medios el alcalde, Manuel Galán.

El regidor ha indicado que en las cafeterías y bares del pueblo se nota hoy menos bullicio del habitual, y se percibe "más silencio, mucha más tristeza", aunque ha remarcado que el pueblo también está "orgulloso de lo que ha tenido que hacer, de lo que hicieron en ese momento".

PUBLICIDAD

Ha explicado que Urda es un pueblo tranquilo, "casi aburrido en esta época del año", que se ha visto alterado por la tragedia y cuyos vecinos esperan recuperar la normalidad.

El trasiego de medios de comunicación en el pueblo, ha continuado, les recuerda la tragedia pero también "les ayuda a sacar cosas que posiblemente no le iban a contar a los otros vecinos, pero se lo cuentan a ustedes, los medios" pues los periodistas ejercen una función "casi de psicólogos".

El alcalde ha mostrado su deseo de que "los heridos se recuperen bien, y que puedan intentar, como los demás, olvidar, si pueden, esa tragedia".

Galán estuvo este martes en la zona del accidente, junto a varias concejalas, depositando una corona de flores bajo una encina, lugar que se ha habilitado para ello.

Hasta allí se ha desplazado también Carlos, un vecino de Villacañas (Toledo) que ha venido para rendir homenaje a las víctimas con un ramo de flores, y ha aprovechado para llevar obsequios al farmacéutico de Urda por el papel desempeñado el día del accidente.

Carlos ha explicado, en declaraciones a EFE, que el día del accidente acudió al 112 para ofrecer su coche particular para el traslado de heridos menos graves y de otros pasajeros, pero en ese momento "estaban a tope de coches particulares, y me quedaba el remordimiento de venir y dar mi pequeño pésame a todos los familiares de la gente que ha fallecido, y también saludar a don Antonio, el farmacéutico, porque me impresionó su actitud".

Ha reconocido que toda la comarca, como el resto de España, está en 'shock' por lo sucedido, y ha apuntado que todos los españoles "estamos muy tocados".

El accidente tuvo lugar a las 8:53 horas del miércoles 28 de octubre, cuando un AVE de Renfe que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla con 378 pasajeros embistió a un tren de Iryo detenido en la vía con 147 personas a bordo, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

El accidente ha dejado 69 personas fallecidas e identificadas, 40 hombres y 29 mujeres, y de los que 54 son de nacionalidad española y el resto ciudadanos extranjeros de nueve nacionalidades diferentes.

Por el momento, Castilla-La Mancha mantiene el Plan Territorial de Emergencias en fase de emergencia -situación operativa 1- para la provincia de Toledo por el accidente ferroviario, y continuará activo hasta que abandone el lugar "el último miembro de los grupos de intervención".EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El mito de los muros gruesos para aislar del frío que desmiente un experto

Juan Goñi explica que cinco centímetros de aislante logran lo mismo que casi un metro de ladrillo, un dato que contradice la lógica tradicional

El mito de los muros gruesos para aislar del frío que desmiente un experto

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

María Galiana (91 años) revela su rutina de las mañanas: “Desayuno una tostada con aceite y un té con leche”

La actriz sevillana apuesta por un desayuno sencillo basado en la dieta mediterránea para empezar el día

María Galiana (91 años) revela su rutina de las mañanas: “Desayuno una tostada con aceite y un té con leche”

Mariano Rajoy carga desde Argentina contra Sánchez y exige un cambio para España: “No tengo calificativos. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar”

El expresidente del Gobierno ha reprochado al Ejecutivo gobernar sin presupuestos desde 2022 y haber polarizado el país, y ha señalado que, para el relevo, “quedan dos partidos”: el PP y Vox

Mariano Rajoy carga desde Argentina contra Sánchez y exige un cambio para España: “No tengo calificativos. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Mariano Rajoy carga desde Argentina contra Sánchez y exige un cambio para España: “No tengo calificativos. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar”

Ábalos acusa al Gobierno de “incapacidad” para defender las reformas ferroviarias que impulsó al frente del Ministerio y de dejar que el PP “imponga un relato interesado”

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | El ministro español Albares defiende el poder de la cita a pesar de las ausencias: “No hay sillas vacías”

CAF elige Madrid como sede europea para movilizar inversiones sostenibles entre América Latina y Europa: “Nuestra obligación es traducir las aspiraciones de los líderes en acciones”

ECONOMÍA

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Llevo 35 años escuchando que no habrá pensiones para las próximas generaciones”

El precio de la gasolina este 4 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

Más equipo y menos ego: así es el jefe que prefieren los españoles frente a trabajadores de otros países

DEPORTES

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions