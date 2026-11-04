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Nogueras no imagina otro escenario que la dimisión de Puente y reclama el traspaso de vías, trenes y fondos a Cataluña

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La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado hoy que no imagina otro escenario que no fuera la dimisión del ministro de Transportes Oscar Puente e insiste en que se traspasen a Cataluña las vías, los trenes y los fondos para que sea la Generalitat quien gestione los ferrocarriles.

Así se ha pronunciado durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que su partido ya pidió la dimisión del ministro el pasado viernes. Nogueras no sabe si alguien le ha abierto las puertas para que dimitiera, aunque cree que es una decisión que ha tomado el propio Puente: "es lo que tenía que pasar, no me imagino otro escenario".

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En este sentido, no se ha querido pronunciar sobre si es verosímil o no que el ministro informara de su decisión a Pedro Sánchez minutos antes de anunciarla. De hecho, cree que "da igual cómo haya dimitido" ya que cree que no ha hecho un buen trabajo. En este sentido, ha apuntado que durante la diputación permanente se produjo un choque en Martorell con una máquina.

En su opinión, estos accidentes son la "suma de muchos años de desinversión, centralización y no planificación". Por este motivo, ha insistido en que su partido pide el "el traspaso integral de todo, las vías los trenes y los recursos" a Cataluña para que sean gestionados desde la "proximidad".

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"La parte de cómo ha sido (la dimisión) no nos interesa, nos interesa que el trabajo se haga con rigor", ha exclamado recordando que el propio ministro admitió ayer que no se había planificado durante muchos años y que había habido una "desinversión muy grande".

Sobre si Cataluña está preparada para recibir este regalo "envenenado" del sistema ferroviario y sobre si pueden responder o no desde la Generalitat, Miriam Nogueras ha criticado que el Ejecutivo de Salvador Illa está al frente pero "muy desaparecido en todo esto".

En cualquier caso, ha admitido que los problemas de los ferrocarriles no se solucionan "de hoy para mañana" porque "hay tantos años de desinversión y mala planificación" que el resultado es un "servicio colapsado".

PROFESIONALIZACIÓN FRENTE A POLITIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

Por el contrario, ha señalado que Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña "sí que funciona" y mantiene la puntualidad sin incidencias frente a Rodalíes y el AVE. Así, ha señalado que ayer mismo, de las 19 líneas de los trenes de Cercanías de Cataluña, 15 tenías incidencias y 6 de ellas eran graves, mientras que Ferrocarriles de la Generalitat tenían "cero" incidencias. Además, ha dicho que mientras que la puntualidad de Renfe es del 30 por ciento, la de los Ferrocarriles de la Generalitat es del 98 por ciento.

Según Nogueras, la diferencia entre los Ferrocarriles de la Generalitat y Renfe es la "profesionalización" de todos los equipos, mientras que en Renfe durante muchos años se han creado "comités de amigos". "La gran diferencia es la profesionalización y no la politización de los servicios públicos", ha exclamado.

En cuanto a si los votos de Junts podrían acabar en el bloque de la derecha, la portavoz de Junts ha precisado que no tienen el problema de otros partidos porque no tienen que "cambiar relatos" sino que están "donde siempre", es decir, en "hacer bien el trabajo lejos de las disputas de los bloques españoles".

Así, ha señalado que su objetivo es que "Cataluña esté" y asegura que en su comunidad autónoma no se vota si van a estar Feijóo o Sánchez, "sino que esté Cataluña" más presente.

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EuropaPress

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