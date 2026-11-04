Muere un hombre tras una agresión con un arma blanca en la calle Ibón de Plan de Zaragoza

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Zaragoza, 4 nov (EFE).- Un hombre ha muerto esta madrugada tras una agresión con arma blanca en la calle Ibón de Plan del barrio de Miralbueno de Zaragoza, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

La agresión ha ocurrido pasada la medianoche y hasta el lugar se ha trasladado una ambulancia de los Bomberos de Zaragoza, que no han podido salvarle la vida.

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El grupo de Homicidios de la Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos. EFE