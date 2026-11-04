Los afiliados de CCOO votan el jueves el nuevo preacuerdo del convenio del metal

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(Actualiza por convocatoria de asamblea en CC.OO)

Murcia, 4 nov (EFE).- Los afiliados del sindicato Comisiones Obreras decidirán mañana si respaldan la última propuesta de la patronal FREMM para renovar el convenio colectivo del metal de la Región de Murcia, tras una semana de huelga que ha generado hasta el momento pérdidas de entre el 8 y el 15 % a las empresas de la comarca de Cartagena.

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El sindicato CCOO ha precisado este miércoles que no ha firmado ningún preacuerdo y que la decisión corresponde a su militancia, después de que los tres convocantes de la huelga indefinida (UGT, Comisiones Obreras y USO) llevasen a cabo varias reuniones en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL) para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga.

El nuevo planteamiento patronal, que UGT y USO rechazan de plano, llega después de la negativa al documento pactado el pasado julio, que fue tumbado por la asamblea de CCOO por un escaso margen. Aquel texto contemplaba una subida acumulada del 15 % y una jornada de 1.752 horas al año.

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La nueva propuesta de la patronal que se votará mañana modifica respecto a la última el período de vigencia del nuevo convenio colectivo al rebajarla de 5 a 4 años, y disminuye el porcentaje de subida salarial que se completaría en 2029, del 15 %, a razón del 4,5, 4, 3,5 y 3 % anual desde 2026.

Se mantiene respecto al acuerdo de julio el complemento por incapacidad temporal, y recoge mejoras en pluses, dietas, licencias retribuidas y subrogación de trabajadores.

La compensación y absorción salarial y la cobertura de las bajas por enfermedad siguen sin ser modificadas por la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), con lo que USO y UGT se han plantado, pero CCOO ha decidido someter a votación la nueva propuesta patronal en una asamblea de sus delegados en las empresas del sector. EFE

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