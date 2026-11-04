Las visitas de turistas extranjeros suben un 5,2 % hasta septiembre y el gasto, un 8 %

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Madrid, 4 nov (EFE).- España ha recibido 80,5 millones de turistas extranjeros en los nueve primeros meses del año, un 5,2 % más que un año antes, que han gastado 114.380 millones de euros, lo que supone un 8 % más, unos datos que, en ambos casos, vuelven a marcar máximos históricos.

Según las encuestas de llegadas de no residentes (Frontur) y de gasto asociado (Egatur) del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo en el mes de septiembre llegaron a España desde otros países 10,2 millones de turistas (un 4,3 % más), mientras que el gasto asociado en ese mismo mes aumentó un 8,1 %, al alcanzar los 14.488 millones.

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Ambas cifras son las más altas para un mes de septiembre en la serie que efectúa el INE. EFE