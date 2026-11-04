La decana de los abogados de Ceuta y la ONCE, premios Derechos Humanos de la Abogacía

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Madrid, 4 nov (EFE).- El Consejo General de la Abogacía Española ha concedido sus premios de Derechos Humanos a la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas, y al Grupo Social ONCE en las categorías de persona e institución, respectivamente.

Además en la edición XXVIII de estos galardones el jurado ha otorgado el premio en la categoría de comunicación al jefe de prensa de la Fundación Princesa de Asturias, Rubén Vigil Fernández, y el de defensa de los derechos de la infancia a la periodista y responsables de la sección Desalambre en elDiario.es, Gabriela Sánchez, informa la Abogacía Española.

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El jurado ha valorado que los cuatro galardonados han desarrollado su labor en ámbitos muy diferentes pero sus trayectorias comparten una misma preocupación, que las circunstancias de una persona, ya sea su origen, una discapacidad o su situación personal no se conviertan en un obstáculo para ejercer sus derechos.

Sobre Isabel Valriberas, el fallo del jurado destaca "su compromiso con el derecho de defensa en Ceuta especialmente durante la crisis migratorias que ha vivido la ciudad autónoma".

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Además, estima que su labor al frente del Colegio de Abogados y su defensa del turno de oficio han sido fundamentales para garantizar la asistencia jurídica a personas en situaciones de especial vulnerabilidad en un territorio donde el acceso a la justicia plantea desafíos especialmente complejos.

El Grupo Social ONCE recibe el reconocimiento por su trayectoria en favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

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Asimismo, el jurado ha otorgado una mención especial al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) en reconocimiento a su labor de prevención de estas y otras formas de discriminación.

Los miembros del jurado han destacado que, a través del seguimiento de los discursos de odio y de iniciativas de sensibilización, el OBERAXE contribuye a visibilizar estas situaciones y a promover una sociedad más respetuosa con la diversidad.

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Los galardones se entregarán el próximo 10 de diciembre en una ceremonia que se celebrará coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos. EFE