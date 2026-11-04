La Asociación de Tropa denuncia nuevos ataques a militares en Ceuta por parte de migrantes

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Ceuta, 4 nov (EFE).- La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado este miércoles nuevos ataques a las patrullas militares en Ceuta por parte de migrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de julio y ha advertido de los riesgos para la seguridad del personal y "numerosas incertidumbres" sobre las compensaciones económicas anunciadas por el Ministerio de Defensa.

En un comunicado, la organización ha afirmado que la noche del pasado 31 de octubre "volvió a poner de manifiesto que la tensión no ha desaparecido", ya que en la barriada del Sarchal se produjo una nueva agresión contra una patrulla militar, cuyos integrantes fueron objeto del lanzamiento de piedras durante su servicio.

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Se trata de un incidente que "demuestra que, pese al descenso de la atención mediática, los militares siguen expuestos a situaciones de riesgo".

ATME ha recordado que actualmente ya no cuentan con el apoyo de unidades desplazadas desde otros puntos del territorio nacional, si bien se mantienen las patrullas militares, aunque de manera progresiva se han ido eliminando los puestos estáticos establecidos durante las fases más intensas de la crisis.

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A ello se unen jornadas de servicio especialmente exigentes, que en la mayoría de los casos alcanzan las 24 horas a los que hay que sumar los propios de sus unidades, mientras que los periodos de descanso entre patrullas continúan dependiendo de las necesidades y disponibilidad de cada unidad, según la organización.

A las preocupaciones relacionadas con la carga de trabajo y la seguridad se añade además la "persistente incertidumbre" sobre los incentivos económicos anunciados para el personal participante en estas operaciones ha indicado la asociación.

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ATME ha criticado que meses después "continúan existiendo interrogantes sobre los criterios de reparto y los mecanismos de control aplicados" e incluso ha alertado sobre posibles abonos por error a personal que no participó en el operativo.

La asociación ha añadido que seguirá reclamando "información clara y transparente" sobre estas compensaciones y continuará vigilando las condiciones en las que prestan servicio los militares desplegados en Ceuta. EFE

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