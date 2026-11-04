Feijóo anima a Sánchez a que siga los pasos de Puente y presente su dimisión: "Aplícatelo"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha animado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que siga los pasos del ministro de Transportes, Óscar Puente, y presente su dimisión del cargo.

"Aplícatelo", ha escrito el jefe de la oposición en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, en el que ha respondido al 'tuit' del presidente del Gobierno, en el que defendía la decisión de Puente de dimitir después de "dar la cara" y "dar soluciones".

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"Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo", llegó a compartir Sánchez en redes sociales.

Tras la renuncia de Puente, el PP aseguró que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible "no cuela" porque no lo ha hecho "por las víctimas ni por dignidad" sino "por las encuestas", y apuntó también al presidente del Gobierno por nombrarle: "Su responsabilidad todavía no ha sido depurada, pero le dimitiremos en las urnas".

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"Le ha dimitido Tezanos", trasladaron fuentes del PP tras la decisión del ministro de renunciar al cargo y a concurrir en las listas el PSOE el 29N después de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y el pasado miércoles en Urda (Toledo), que han dejado un total de 116 fallecidos.

Así, señalaron a Sánchez afirmando que "el principal problema" reside en "quien puso las infraestructuras en manos de Ábalos, primero, (en referencia al exministro de Transportes) y de Puente, después". "La responsabilidad no se delega", advirtieron los 'populares' para decir al jefe del Ejecutivo que "no puede esconderse detrás de Óscar Puente".

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MENSAJES DE LOS LÍDERES 'POPULARES'

Distintos dirigentes del PP reaccionaron a la dimisión anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y coincidieron en que no se trató de "un acto de dignidad" e insistieron en que llegó "tarde".

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En la misma línea se pronunciaron dirigentes del partido como el secretario general del partido, Miguel Tellado, que afirmó que la renuncia "no fue suficiente" y señaló al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por haberle nombrado para sustituir a José Luis Ábalos -"hoy en la cárcel"-, antes de concluir calificando al ya exministro de "tuitero pendenciero" en un mensaje de 'X', recogido por Europa Press.

La portavoz 'popular', Ester Muñoz, declaró este martes por la noche en el Congreso que la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes "llegó 116 muertos tarde", en alusión a las víctimas de los dos accidentes ferroviarios del último año.

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En su intervención, la dirigente del PP reiteró su petición de dimisión de Puente, si bien precisó que ya llegaba tarde y que, en todo caso, ya no podría considerarse suficiente.

"Fue una confesión de culpabilidad", añadió el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, que también apuntó en 'X' a la responsabilidad de "quien le nombró y le permitió seguir en su puesto", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, insistió en que Puente "no se atrevió a venderlo" como un "acto de dignidad", sino como una "dimisión que llegó 116 vidas tarde".

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La portavoz de Interior 'popular', Ana Vázquez, culpó a las encuestas de "dimitir" al ministro "en el último minuto de la Diputación Permanente" de la Cámara Baja, ante la que anunció su salida tras varias horas de comparecencia sobre el accidente ferroviario en Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas el pasado miércoles.