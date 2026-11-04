El plazo para abonar el segundo pago de la declaración de la renta finaliza este jueves

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Madrid, 4 nov (EFE).- Este jueves finaliza el plazo para que los contribuyentes que optaron por fraccionar su cuota a ingresar de la liquidación de la renta de 2025 abonen el segundo pago, según el calendario disponible en la página web de la Agencia Tributaria.

Los contribuyentes cuya declaración resultó a ingresar tenían la posibilidad de fraccionar el pago, con un primer abono (60 % del total) en el momento de presentar la liquidación y el resto (40 % del total) antes del 5 de noviembre.

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En la campaña de la renta de 2025, que finalizó el 30 de junio, la Agencia Tributaria recibió 25,6 millones de declaraciones de IRPF, de las que 7,5 millones resultaron a ingresar. EFE