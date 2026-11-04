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El Levante, en aviso naranja por lluvias que podrán dejar hasta 100 litros en 12 horas

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Madrid, 4 nov (EFE).- La Región de Murcia y las provincias de Valencia (Comunidad Valenciana) y Almería (Andalucía) han activado este miércoles el aviso naranja (peligro importante) por lluvias que en el litoral sur valenciano podrán dejar hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, informa la Aemet en su web.

En la Comunidad Valenciana hay alerta naranja en el litoral sur de Valencia por chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y que dejarán acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas entre los municipios de Gandía y Oliva; En Alicante el nivel es amarillo (peligro bajo) por lluvias en el litoral que dejarán 20 litros en una hora o 60 litros en 12 horas.

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La Región de Murcia tiene aviso naranja por lluvias en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, así como en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde podrán acumularse hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, entre las 19:00 y las 23:59 horas, con precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas.

En Andalucía hay también nivel naranja por lluvias en el Levante almeriense, donde se recogerán hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, entre las 16:00 y las 23:59 horas; Esta zona también estará bajo aviso amarillo por acumulaciones de hasta 60 litros en 12 horas.

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Además, en la comunidad andaluza también se esperan precipitaciones en la costa granadina y en el Estrecho de Cádiz, donde también hay avisos amarillos por tormentas y acumulaciones de hasta15 litros en una hora y 40 litros en 12 horas respectivamente.

En la provincia de Girona (Cataluña) y en la Ciudad de Ceuta el nivel es amarillo por fenómenos costeros adversos, lluvias o tormentas.

El aviso naranja indica un peligro importante debido a fenómenos meteorológicos adversos y no habituales y con un grado de peligro capaz de generar impactos graves en los bienes y en la población, especialmente en personas vulnerables o en zonas expuestas. EFE

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