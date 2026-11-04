El decreto de ayudas para las víctimas del accidente de Urda (Toledo) entra hoy en vigor

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Madrid, 4 nov (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 fallecidos y decenas de heridos, y que recoge también una limitación temporal de los precios máximos en los transportes alternativos al tren.

Todas las medidas, aprobadas ayer en el Consejo de Ministros, han entrado en vigor hoy, el mismo día de su publicación en el BOE, según establece la correspondiente disposición general.

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El Consejo de Ministros aprobó este martes un paquete de ayudas para los afectados por este accidente ferroviario, dotado con 30 millones de euros, que incluye ayudas directas complementarias a las indemnizaciones y un sistema de anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil.

El decreto, similar al aprobado para las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas, recoge un régimen extraordinario de ayudas directas, complementario a las indemnizaciones que correspondan, que serán no reembolsables, estarán exentas de tributación y serán compatibles con otras ayudas e indemnizaciones y que ascenderán a 72.121 euros por fallecimiento y entre 2.400 y 84.141 euros por lesiones.

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Las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, así como la prestación por incapacidad permanente parcial derivada del accidente, tendrán la consideración de derivadas de accidente de trabajo para el cálculo de la cuantía si es más beneficioso.

Asimismo, el decreto recoge la limitación de los precios alternativos al tren, respecto a fechas previas al accidente, ante unas tarifas que, según el Gobierno, se habían multiplicado por 8 o por 9.

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Horas antes de dimitir, el ya ex ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció ayer además la puesta en marcha de manera inmediata de un plan extraordinario de mejoras sobre el sistema ferroviario que se desplegarán en varios frentes: la innovación tecnológica, los protocolos de control, la seguridad y los recursos humanos.

Asimismo, avanzó la reducción del número de frecuencias ferroviarias en la línea Madrid-Andalucía sin perder capacidad, en la medida de lo posible, mientras finaliza el despliegue del sistema de seguridad ERTMS en la línea Madrid-Sevilla -que debía de haber estado listo en abril de este año- y se hace una revisión "extraordinaria e inmediata" de los sistemas de seguridad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. EFE

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