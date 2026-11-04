Detenido un hombre que abordaba, perseguía y acosaba a mujeres en plena calle en Madrid

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Madrid, 4 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de 41 años que, tras abordar a mujeres jóvenes por la calle, las perseguía y acosaba para que le dieron su teléfono, algo a lo que accedieron al menos nueve víctimas que comenzaron a recibir de forma inmediata mensajes humillantes e insultantes de este acosador.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el detenido, de nacionalidad española, asaltaba a sus víctimas, jóvenes menores de 30 años, en el distrito de Tetuán, con el pretexto de preguntarles por la ubicación de una sucursal bancaria.

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Se acercaba a las mujeres en cualquier momento del día, ya sea saliendo de sus puestos de trabajo, de clase o incluso mientras sacaban la basura.

Mientras preguntaba por alguna sucursal bancaria, les manifestaba ser un prestigioso abogado que trabajaba en el distrito financiero, para a continuación pedirlas sus datos personales e invitarlas a cenar o a tomar algo. Las víctimas se encontraban incómodas y cuando intentaban marcharse del lugar, eran insistidas para conseguir su número de teléfono. Al ver que no cesaba su actitud, algunas terminaban por darlo.

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A los pocos minutos, tenían en la plataforma de mensajería instantánea varios mensajes insultantes y humillantes, la mayoría de carácter sexual y obscenos.

Una vez que les escribía por aplicaciones de mensajería digital, las mujeres le bloqueaban, aunque luego las contactaba por redes sociales.

Las víctimas, al menos nueve mujeres que decidieron denunciaron a raíz de contar sus vivencias por redes sociales entre 2024 y 2026, relataron a los agentes que llegaron a sufrir incluso crisis de ansiedad tras ser forzadas a dar sus datos personales.

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Una de ellas fue agredida cogiéndola de su muñeca y tuvo que retirar el brazo rápidamente para soltarse. Se sentían intimidadas y perseguidas por este individuo al que se han llegado a encontrar en días posteriores.

Avanzadas las pesquisas policiales, los investigadores pudieron identificar al presunto responsable, por lo que se estableció un dispositivo que culminó con su detención el pasado 23 de octubre por delitos de acoso. EFE

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