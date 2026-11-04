Colau ve lógico que Cuerpo asuma Transportes y defiende que Puente "marca la diferencia" con su dimisión

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La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha afirmado que hacer responsable al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente es una decisión "lógica" y "coherente", dado que se trata de un perfil técnico.

También ha aconsejado frenar la apertura de nuevos tramos de la alta velocidad para priorizar la inversión en mantenimiento y ha reflexionado que el hecho de que el extitular de Transportes haya renunciado a su cargo tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) puede pesar en el voto de la gente en los comicios generales, al ver que "no todos son iguales" y que hay quien asume responsabilidades políticas mientras otros "no lo hacen nunca", en alusión a los partidos de derecha.

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Durante una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, Colau ha recordado que reaccionó rápido a la dimisión de Puente agradeciéndole este gesto que otros no han hecho tras una tragedia, en alusión al expresidente valenciano Carlos Mazón tras la dana de octubre de 2024.

"No creo que Óscar Puente fuera culpable directo en absoluto de este accidente, pero sí tenía la responsabilidad política sobre el sistema ferroviario. Este no era el primer accidente, era el segundo en menos de un año y por lo tanto era necesaria una respuesta política", ha razonado la también exalcaldesa de Barcelona.

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"MARCA LA DIFERENCIA" ANTE FEIJÓO Y ABASCAL

Asimismo, ha apostillado que cuando uno asume altas responsabilidades hay que anteponer el interés general al individual y que su dimisión es necesaria para "poder pasar página", "hablar de soluciones para el sistema ferroviario y dar "tranquilidad" a las víctimas del accidente ferroviario.

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Es más, ha reivindicado que la dimisión de Puente es un "gesto de dignidad" que debe ponerse en valor porque "marca la diferencia" respecto, según ha dicho, a los líderes de PP y Vox "que cuando pasan tragedias tan terribles" no tienen "escrúpulos" en "salir inmediatamente a utilizarlas electoralmente". Concretamente ha citado a la decisión del partido de Santiago Abascal de no suspender sus actos de precampaña tras el accidente y usar esas "malas prácticas".

Por tanto, ha advertido a las dos formaciones que "ya vale de intentar utilizar políticamente este accidente" y ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo en Vox, Santiago Abascal, de recetar para el sistema ferroviario la receta genérica de los "recortes".

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CUERPO ES UN PERFIL TÉCNICO

Respecto a la elección de Cuerpo para asumir las competencias de transportes, la candidata de Frente Amplio ha desgranado que le parece "lógica" teniendo en cuenta que quedan pocas semanas para las elecciones y que es "coherente y comprensible" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya optado por un perfil técnico como el del titular de Economía.

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Por otro lado, Colau ha vuelto a plantear un gran pacto de Estado para que los partidos políticos "estén a la altura" para "recuperar" el liderazgo público del sistema ferroviario y revertir, por ejemplo, externalizaciones de mantenimiento. También ha demandado que se potencie la inversión en Cercanías, que es el medio de transporte que usean millones de personas en su vida cotidiana y que está teniendo "grandísimos problemas".

A su vez, Colau ha advertido que una cuestión básica "quizás sería frenar las nuevas inauguraciones de nuevos tramos" e "invertir en mantenimiento". "Queremos que el ferrocarril llegue a todas las provincias, pero quizás es momento de priorizar el mantenimiento", ha apostillado. Además, ha expresado que ella es partidaria de que no se corte el servicio de AVE entre Madrid y Cataluña, aunque esa decisión siempre tiene que estar ligada a lo que determinen los expertos.

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Mientras, la aspirante de Frente Amplio a la Moncloa ha admitido que el desempeño del Gobierno progresista ha sido "insuficiente", dado que en el Congreso estaba limitado por el bloqueo de Junts, aunque ha defendido que ha aplicado medidas positivas durante la legislatura, como la subida del salario mínimo.

LA HUELGA DEBE SER UN ÉXITO

Colau ha contrapuesto que el PSOE ha estado connivente con la "especulación inmobiliaria" y se limita a gestionar la desigualdad mientras su espacio aspira a transformar la sociedad.

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A su vez, ha deseado que la huelga sea un "éxito" y cree que a Feijóo ese paro general por el derecho a la vivienda le genera "una gran incomodidad", dado que su posición en el Congreso ha motivado que decayeran decretos para, por ejemplo, prorrogar el alquiler.

URTASUN VE TAMBIÉN LÓGICA LA ELECCIÓN DE CUERPO

Por otro lado, el ministro de Cultura y 'número dos' de Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, también ha considerado lógica la elección de Cuerpo para asumir transportes y ha afirmado que la dimisión de Puente no puede servir para cerrar el debate sobre el modelo ferroviario.

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En una entrevista en 'Radiocable', recogida por Europa Press, ha reclamado que no puede haber ni una liberalización más en el sistema ferroviario.