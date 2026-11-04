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CCOO rechaza por un estrecho margen el preacuerdo del metal y reabre la negociación

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Murcia, 4 nov (EFE).- CCOO ha anunciado este miércoles que retomará la negociación del convenio colectivo de la industria siderometalúrgica de la Región de Murcia después de que su asamblea ha rechazado el preacuerdo alcanzado con la patronal por un 50,85 % de votos en contra frente al 49,15 % de apoyos, una diferencia de apenas 1,7 puntos.

El sindicato, que cuenta con el 58 % de la representación en la mesa negociadora, trasladará las demandas de sus afiliados para intentar modificar el documento.

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La Federación de Industria ha celebrado este martes una asamblea para explicar el contenido del texto, pactado el pasado 25 de julio en la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), tras ocho meses de conversaciones.

El preacuerdo contemplaba una subida salarial acumulada del 15 % entre 2026 y 2029, con cláusula de revisión, así como mejoras en la subrogación de trabajadores, dietas y complementos de toxicidad, penosidad y peligrosidad. También incluía avances en los pluses de astillero, desempeño e industrial y una reducción progresiva de la jornada anual hasta las 1.752 horas.

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El secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Gerardo Medina, ha dicho que el sindicato respetará el resultado y volverá a negociar con mayor legitimidad.

Además, CCOO ha respondido a las críticas de UGT y ha pedido responsabilidad y respeto entre organizaciones sindicales. Considera que las acusaciones de "estafa" o "traición" perjudican la unidad de acción y el diálogo necesario para alcanzar un acuerdo que afecta a más de 35.000 trabajadores.

CCOO ha defendido su modelo asambleario y ha recordado que UGT tiene el 25 % de la representación y USO el 16 %. EFE

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