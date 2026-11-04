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C. Tangana anticipa nuevo disco en su primer tema en 3 años: "Resucito, como Cristo"

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Madrid, 4 nov (EFE).- C. Tangana hace resumen de lo mucho que ha cambiado su vida en esta década y lo que está por venir, incluido un disco, en 'Milko Freestyle', el primer tema que publica personalmente en tres años, con especial atención a dos hechos recientes, su paternidad y el fallecimiento de un amigo.

"Tú y yo no hablamos desde hace meses, resulta que estás en un hospital y perdiendo la apuesta", narra en esta letra dedicada a su también colaborador rapero, productor y artista visual mexicano Óscar Botello, conocido como Milkman, quien murió el pasado mes de febrero.

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Publicado de madrugada, en este tema conecta ese hecho con su paternidad y la continuidad de su carrera artística, teóricamente centrada en estos momentos más en el apartado cinematográfico: "Sin tiempo para asimilarlo mi niño ha nacido y mi vida ha cambiado / y otra vez pensando en el puto legado, en el nombre y el hambre que voy a dejarle".

"En Madrid vestido de civil escribiendo otro truco, otro palo, otro disco", afirma C. Tangana a continuación en una letra en la que anuncia una nueva era. "Resucito, como Cristo", prosigue en un tema que remata con un "a los que dudaban, la duda ha acabado".

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Se trata de una composición breve, de apenas dos minutos, en los que con su habitual verbo ágil y certero resume los múltiples cambios que experimentó su carrera: "Saqué 'El madrileño', la mitad de los rapers de España querían echarme a patadas del gremio".

Galardonado con tres Latin Grammy, ese disco de 2021 supuso una revolución nacional por su fusión de generaciones musicales, del mundo urbano con los folclores tanto latinoamericano como español, así como de rehabilitación contemporánea de determinados símbolos que entonces parecían anacrónicos.

Junto a su productora, Little Spain, facturó un documental que inmortalizó las vicisitudes y la tremenda aventura que supuso la gira que lo acompañó ("Lo he perdido todo, lo he invertido en la gira", canta en este nuevo tema a ese propósito).

Fue después cuando C. Tangana anunció su intención de centrarse en esta nueva faceta como realizador cinematográfico, por ejemplo con el documental 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', que obtuvo el Goya a la mejor película de su género ese año.

Entre medias, la música ha ocupado un lugar aparentemente residual, con el lanzamiento en 2023 de 'Estrecho/Alvarado' junto a PabloPablo o del himno que creó para el Celta de Vigo, 'Oliveira Dos Cen Anos', así como de su exitosa colaboración en 2025 para el rapero Mora, 'Droga'.

Aunque desde su discográfica se solía afirmar que el artista nunca había abandonado el estudio de grabación, todo su horizonte musical actual se limitaba a los cuatro conciertos únicos en el Movistar Arena con los que, a partir del próximo 15 de noviembre y con todo vendido, volverá a subirse a un escenario junto a Agorazein por el décimo aniversario de esta, su primera formación. EFE

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