Altamira abrirá de nuevo su cueva a veinte jóvenes del municipio donde se ubica

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Torrelavega (Cantabria), 4 nov (EFE).- Veinte jóvenes de Santillana del Mar (Cantabria) podrán acceder a la cueva original de Altamira por segundo año consecutivo, dentro de una iniciativa acordada por el Patronato de este Museo Nacional para acercar el patrimonio rupestre a los vecinos del municipio donde se ubica la cavidad.

La convocatoria permitirá a los participantes conocer el interior de la cueva que alberga las pinturas paleolíticas, en una visita que pretende establecer un vínculo entre las nuevas generaciones y uno de los testimonios de la presencia humana durante la Prehistoria.

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El programa está dirigido a jóvenes nacidos en 2008 que figuren empadronados en Santillana del Mar, quienes podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 15 de noviembre, según han informado a EFE fuentes municipales.

Las solicitudes deberán tramitarse a través del Ayuntamiento de Santillana del Mar, tanto de forma presencial como mediante su sede electrónica, siguiendo el procedimiento establecido para acceder a una de las veinte plazas disponibles.

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Los participantes serán seleccionados conforme a los criterios recogidos en las bases de la convocatoria, que pueden consultarse a través de los canales de información del Ayuntamiento, donde también se detallan los requisitos que deberán cumplir los aspirantes.

Con esta segunda edición, la iniciativa dará continuidad a la experiencia desarrollada el pasado año, ofreciendo a otra generación de jóvenes del municipio la posibilidad de conocer la cueva original de Altamira y su legado como testimonio del arte de los primeros pobladores. EFE

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