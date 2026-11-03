Un sindicato denuncia a Puente ante la Fiscalía del Supremo por presunta revelación de grabaciones de Adif

30/10/2026 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a su llegada a una rueda de prensa, en la sede del Ministerio, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). Puente ha dado nuevos detalles sobre el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que tuvo lugar el 28 de octubre y que cuenta ya con al menos 69 personas han muerto, según las cifras oficiales, y un total de 53 heridos continúan siendo atendidos en hospitales de Castilla-La Mancha. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El sindicato Alternativa Ferroviaria ha presentado una denuncia contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presunta revelación de las grabaciones de las comunicaciones entre el Centro de Regulación y Control de Atocha de Adif y los maquinistas de los trenes implicados en el accidente mortal ocurrido en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato reclama investigar la presunta comisión de un delito de revelación de secretos o informaciones reservadas y, en su caso, de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas.

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Alternativa Ferroviaria señala que el ministro de Transportes, el mismo día del accidente, realizó una comparecencia pública ante los medios de comunicación desde el Centro de Control de Adif en Atocha en la que "dio a conocer información procedente de las grabaciones de las comunicaciones ferroviarias relacionadas con el accidente".

"Concretamente, manifestó expresamente: 'Hemos escuchado unas grabaciones que se extraen de las comunicaciones', reconociendo así públicamente que había tenido acceso al contenido de dichas grabaciones antes de proceder a informar sobre las circunstancias del accidente", expone.

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Y añade que Puente también manifestó que: "Hemos podido escuchar, no todos, porque evidentemente los audios que más nos interesa saber eran los de los trenes accidentados, pero hemos comprobado cómo se da la instrucción a los otros trenes y en una de las ocasiones se da también de manera equivocada y es el Maquinista de uno de los trenes el que corrige al Centro de Control y le dice: 'No puede ser marcha normal, tiene que ser marcha a la vista'. El operario dice: 'Ah, sí. marcha a la vista'. Y eso es lo que hemos escuchado".

A su juicio, de este modo, Puente "no se limitó a comunicar información general sobre el accidente ferroviario, sino que hizo público el contenido concreto de comunicaciones operativas registradas por Adif", identificó "las instrucciones impartidas desde el Centro de Control" y reprodujo "el intercambio verbal mantenido con uno de los maquinistas, información a la que había tenido acceso en el ejercicio de sus responsabilidades ministeriales".

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El sindicato considera que "las comunicaciones reveladas" corresponden "a registros operativos de seguridad ferroviaria, cuya conservación y custodia corresponde a los sistemas de comunicación utilizados por Adif, y cuyo contenido constituye una fuente de prueba relevante para esclarecer las causas del accidente y las posibles responsabilidades derivadas del mismo".

Por ello, entiende "necesario" esclarecer si Puente, "conociendo el carácter reservado de dichas comunicaciones por razón de su cargo, procedió a revelar información que no debía ser divulgada, así como si las grabaciones cuyo contenido hizo público habían sido incorporadas a las actuaciones judiciales declaradas secretas" por la jueza de Orgaz (Toledo) a cargo de la investigación.

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