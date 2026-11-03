Puente informó a Sánchez su decisión de dimitir minutos antes de anunciarlo

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Madrid, 3 nov (EFE).- Óscar Puente ha informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su decisión de dimitir como ministro de Transportes minutos antes de anunciarlo al final de su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso.

Así lo ha precisado Puente a preguntas de los periodistas tras finalizar su comparecencia para ofrecer información sobre el accidente de Urda (Toledo) en la que varios grupos le han exigido la dimisión.

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Puente ha esperado a su última intervención, pasadas las 21:00 horas, para anunciar su dimisión como ministro y también su renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones del 29 de noviembre. EFE

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