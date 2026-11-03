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Puente anuncia su dimisión como ministro de Transportes y renuncia a estar en lista el 29N

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Madrid, 3 nov (EFE).- El hasta este martes ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado su dimisión y su renuncia también a formar parte de las listas del PSOE para las elecciones del próximo 29 de noviembre, porque un ministro de Transportes "no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año".

Puente ha informado de su renuncia al término de una comparecencia a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que ha asegurado que esta decisión la tomó en cuanto tuvo conocimiento del accidente de Urda (Toledo), que se produjo el paso miércoles y ha dejado, al menos, 69 víctimas mortales.

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El político socialista ha incidido en que esta es una cuestión "de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas", a la vez que dijo que con esta decisión "pretende estar a la altura" de su partido y de los que le precedieron, "de los que entregaron todo por servir a su idea de país y sociedad, más justa e igualitaria".

Puente ha dicho que ésta no era la única decisión posible, pero sí "la única que hubiera estado dispuesto a tomar", después de que este 2026 la alta velocidad ferroviaria haya sufrido los dos únicos accidentes con víctimas mortales de su historia, desde que arrancó en 1992, con los 69 fallecidos en el siniestro de Urda (Toledo) y los 46 en enero pasado en el ocurrido en Adamuz (Córdoba).

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Por ello, dijo, no poder "continuar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos".

"Esta decisión la hago pública en el lugar en el que más sentido tiene hacerlo, en la sede de la soberanía nacional, una vez cumplido el que creo que era el trabajo más urgente e inaplazable, el de realizar las primeras pesquisas que ayudaran a entender lo sucedido mientras se auxiliaba a las víctimas", ha dicho Puente.

Tambien ha indicado que esto "no es ningún drama", porque "drama, sin duda, es el de las víctimas, el de sus familias, el de sus seres queridos, a los que ya no van a poder volver a ver, así como la de los heridos, algunos de ellos maltrechos, amputados".

"Quiero que todos ellos sepan una cosa. Sé que mi dolor no puede en modo alguno equipararse al suyo, pero después del suyo, ninguno, créanme, es tan grande como el mío", ha afirmado Puente, que ha incidido en que, parafraseando al exministro el puente de Entre-os-Rios), "la culpa no puede morir soltera".

Ha dicho que su decisión "es de dignidad política y como tal hay que verla", al tiempo que ha señalado que "es buena para el país y es buena para la democracia, una democracia madura, de un país fuerte, próspero y moderno, no un estado fallido como algunos sostienen".

Asimismo, ha incidido en que renuncia también a formar parte de las listas electorales el 29 de noviembre, por lo que no será cabeza de lista al Congreso por Valladolid.

"Formo parte de una organización con casi 150 años de historia. En ella, antes que yo militó mi madre, que sigue haciéndolo, y antes que ella mi abuelo. Por tanto, mi decisión lo único que pretende es estar a la altura, a la altura de mi partido y sobre todo a la altura de los que me precedieron, de los que entregaron todo", ha comentado.

Así, ha reivindicado su idea de "servir" a su idea de país y de sociedad, "una sociedad más justa e igualitaria".

"Todos ellos merecen que quienes hoy tenemos la responsabilidad de representar a nuestras siglas y a ese proyecto estemos a la altura. Siempre lo he pensado y lo sostengo. Nadie es más grande que la organización a la que pertenece, sea ministro o afiliado de base. Todos somos una pequeña parte de algo mucho mayor", ha dicho. EFE

(Foto) (Vídeo)

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