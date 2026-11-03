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El Kids&Us Manresa ficha al ala-pívot bahameño Isaiah Mobley hasta final de temporada

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Manresa (Barcelona), 3 nov (EFE).- El Kids&Us Manresa anunció este martes el fichaje del ala-pívot bahameño Isaiah Mobley, que se convierte en la segunda incorporación confirmada esta semana por el conjunto catalán, colista de la Liga Endesa con pleno de derrotas tras seis jornadas.

Mobley, jugador de 2,07 metros y 27 años, firma hasta final de temporada después de estar libre tras jugar la pasada campaña en el Hapoel Jerusalén, en el que promedió 8 puntos y 5 rebotes por encuentro.

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Como aspecto relevante en su carrera, en 2023 disputó la Liga de Verano de la NBA con los Cleveland Cavaliers y fue designado MVP de la final después de firmar 28 puntos y 11 rebotes.

El pasado lunes el club de Manresa anunció el fichaje del también ala-pívot Luka Scuka, que sí podrá jugar este miércoles ante el Lietkabelis en Lituania, pero Mobley no se espera que se incorpore al equipo hasta finales de semana, por lo que aún no podrá debutar en el próximo encuentro.

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El de Mobley no será el último fichaje con la temporada ya iniciada, puesto que el Kids&Us Manresa espera incorporar un escolta en los próximos días, según informaron a EFE fuentes del club. EFE

jvs/xsf/ism

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