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Cristina Fernández Cubas, la gran cuentista española

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Irene Dalmases

Barcelona, 3 nov (EFE).- Marcada por las historias que les explicaba a ella y sus hermanas la niñera que las cuidaba en la casa familiar, la barcelonesa Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026, es hoy la gran cuentista española, una renovadora del género, una autora capaz de llevar al lector a la inquietud y el desasosiego con lo que no se ve, pero está.

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En septiembre del año pasado, en una entrevista con EFE a raíz de su nuevo libro de relatos 'Lo que no se ve', diez años después de 'La habitación de Nona', no escondió que con el cuento se siente muy cómoda y que le sigue "fascinando", porque lo encuentra "muy misterioso".

La escritora piensa que con el relato se puede errar en el saque, porque es "muy tiránico" e incluso puede decidir él por si solo cómo acaba, de manera que en ocasiones, ha confesado, es ella misma quien se pega un susto por el camino que toman sus textos, algunos con finales, incluso, crueles.

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Sin embargo, aunque ha firmado novelas, teatro o un particular libro de memorias, 'Cosas que ya no existen', sigue volviendo al cuento, con el lector como cómplice, ahondando en la cotidianidad hasta que, de repente, ocurre algo perturbador que lo transforma todo, dejando la desazón en el aire.

Cristina Fernández Cubas, que también ha firmado como Fernanda Kubbs, es una autora obsesionada por la palabra desde el primer cuento que escribió y terminó, 'La ventana del jardín', incluido en su primer libro de relatos, 'Mi hermana Elba', de 1980, donde hay una familia aislada y que fracasa en la comunicación a través del lenguaje.

Periodista en su juventud, residiendo en diferentes países, como Perú, Argentina o Egipto, vivió experiencias de todo tipo, que también contribuyeron a forjar su carácter.

El séptimo arte es otra de sus aficiones y la prueba es que muchos de sus relatos tienen aires cinematográficos.

La escritora, que nunca se marca pautas temporales a la hora de sentarse ante la hoja en blanco, tampoco amaga que para armar sus artefactos literarios tanto puede recurrir a un sueño que ha tenido en italiano, como ficcionar un hecho que le ocurrió hace décadas, como poner un énfasis especial en el hecho de que los espacios configuran las relaciones humanas.

Lo insólito, lo imaginario, lo fantástico, la ambigüedad entre realidad y ficción o el subconsciente forman parte de su universo, de un imaginario en el que la psicología de los personajes tiene mucho peso, igual como lo tienen los secretos familiares.

Lectora de Edgar Allan Poe desde que de muy joven su hermano mayor les contara a ella y sus hermanas 'La caída de la Casa Usher', con alguna que otra invención con respecto a la historia original, Cristina Fernández Cubas cree en la vigencia del cuento fantástico y sus posibilidades en un mundo en el que nada es como parece. EFE

(foto)

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