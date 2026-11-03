Abascal asegura que es Sánchez quien debe dimitir y no esconderse "detrás de sus esbirros"

Guardar

Madrid, 3 nov (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado tras conocer la dimisión del hasta este martes ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien debe dimitir y no esconderse "detrás de sus esbirros".

Abascal se ha pronunciado de esta forma en la red social X poco después de que Puente haya anunciado durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso su dimisión y que no formará parte de las listas del PSOE para el próximo 29 de noviembre.

PUBLICIDAD

"Ábalos, Koldo, el fiscal general, Cerdán, los delegados del Gobierno de Ceuta y Madrid, Zapatero, Paco Salazar, Montse Mínguez, su mujer y su hermano... ¡Y ahora Óscar Puente!, ha escrito el líder de Vox.

Para Abascal, Sánchez "siempre se esconde detrás de sus esbirros" aunque "la responsabilidad es suya" y ha acusado al jefe del Ejecutivo de ser "el capo de la mafia" y "el cerebro de la organización criminal que nos gobierna".

PUBLICIDAD

"Su traición mata. Su corrupción mata. Solo la respuesta masiva de los españoles en las urnas puede sentarle en el banquillo, y recuperar la esperanza y la dignidad nacional", ha añadido el presidente de Vox, que ha aseverado que es Sánchez "quien debe dimitir para ponerse a disposición judicial". EFE