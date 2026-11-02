Las Juntas Electorales proclaman este lunes las candidaturas para las elecciones del 29N

Guardar

Madrid, 2 nov (EFE).- Las Juntas Electorales Provinciales proclaman este lunes las candidaturas que se presentarán a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en cada circunscripción, que mañana martes aparecerán publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Como establece el calendario electoral, el BOE ya publicó el pasado 28 de octubre las candidaturas presentadas al Congreso y al Senado para los comicios de noviembre, una vez que finalizó el plazo para registrarlas.

PUBLICIDAD

La proclamación se produce ahora después de que los órganos electorales hayan examinado si esas candidaturas reúnen todos los requisitos legales y una vez cumplido el plazo de 48 horas que los partidos han tenido para subsanar las irregularidades que hayan podido detectarse.

Tras la publicación este martes en el BOE de las candidaturas proclamadas, los partidos podrán formular recursos los días 4 y 5; en las 48 horas siguientes habrá una resolución de la Junta Electoral sobre ellos; y hasta el día 9 las formaciones políticas podrán interponer recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, que a su vez tendrá 72 horas, en todo caso hasta el día 12, para resolver.

PUBLICIDAD

Las candidaturas publicadas el pasado miércoles ya recogen, por ejemplo, los acuerdos entre diferentes formaciones para el Senado, como la denominada Senado de Progreso (SDP), fruto de la alianza entre el PSOE y el Frente Amplio, o las renuncias acordadas por el PP y Vox a presentarse en tres y seis circunscripciones, respectivamente, también en la Cámara Alta.

En el Congreso, la principal novedad es la lista de Frente Amplio, que lidera Ada Colau y que agrupa al Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes, entre otras organizaciones.

PUBLICIDAD

Alberto Núñez Feijóo encabeza la candidatura del PP al Congreso, seguida de Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper, como tercero de la lista por Madrid, mientras Pedro Sánchez lidera la lista del PSOE por Madrid con Margarita Robles y Felix Bolaños de números dos y tres. EFE