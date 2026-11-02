Espana agencias

La Audiencia de Madrid juzgará en enero a los padres de Colmenar Viejo acusados de maltratar a sus ocho hijos

Imagen XF7UHB2VMRGBLMMYKYGG6NGAYE
Guardar

El juicio contra los padres de Colmenar Viejo acusados de someter presuntamente durante años a sus ocho hijos menores a un "clima de terror", con episodios de maltrato físico y psicológico, aislamiento y agresiones sexuales, comenzará el próximo 11 de enero en la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid y se prolongará hasta el 26 de febrero, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La Fiscalía solicita penas que rondan los 130 años de prisión para cada uno de los progenitores, mientras que la Comunidad de Madrid, personada como acusación, interesa condenas de hasta 225 años para el padre y 178 años para la madre por el conjunto de delitos que les atribuye.

PUBLICIDAD

Los hechos, según los escritos de acusación, se habrían producido entre 2015 y 2023 en el domicilio familiar, donde los menores habrían sido supuestamente sometidos de manera continuada a castigos físicos, humillaciones, aislamiento y privaciones de comida y sueño, además de presuntas agresiones sexuales a dos de las hijas mayores.

Los padres fueron detenidos el 29 de marzo de 2023 por indicios de abandono y maltrato continuado, por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Colmenar Viejo, en el marco de una investigación desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil. Tras la intervención judicial, los ocho hermanos quedaron bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.

PUBLICIDAD

ENCIERROS EN EL SÓTANO

El escrito de acusación sostiene que los procesados utilizaban el sótano de la vivienda como lugar de aislamiento, donde encerraban contra su voluntad a sus hijos durante horas como castigo y con el objetivo de mantenerlos alejados del resto de la familia.

"De manera habitual, los procesados de manera sistemática, y con la voluntad de menoscabar la integridad moral de sus hijos los sometieron a actos de desprecio y humillación, aislándolos del entorno, tanto familiar como de posibles amistades", recoge la acusación, que señala especialmente a los tres hijos de mayor edad.

Uno de los episodios descritos se produjo cuando uno de los niños tenía nueve años. Según la acusación, permaneció encerrado en el sótano mientras sus hermanos disfrutaban de una festividad. El padre lo habría llevado durante unos minutos hasta el salón para que contemplara cómo se divertían sus hermanos y posteriormente lo habría devuelto al sótano.

Los acusados también habrían empleado objetos para golpear a los menores. En uno de los episodios recogidos en el escrito, el padre habría golpeado en la cabeza a una de sus hijas con un rodillo, provocándole una brecha y una fuerte hemorragia, tras lo que la menor recibió asistencia de su madre.

AGRESIONES Y AMENAZAS

La acusación atribuye a ambos progenitores delitos de maltrato habitual, múltiples delitos de lesiones, trato degradante, detención ilegal, amenazas y agresiones sexuales a menores de 16 años, además de responsabilidad por omisión en numerosos episodios.

El escrito relata asimismo agresiones con objetos contundentes, golpes en la cabeza, inmovilizaciones y amenazas de muerte. En el caso de dos de las hijas mayores, se describen también presuntas exploraciones y tocamientos de carácter sexual.

Los hechos habrían generado importantes secuelas físicas y psicológicas en siete de los menores. Los informes recogidos en la causa apuntan a síntomas ansioso-depresivos, baja autoestima, conductas autolesivas y rasgos compatibles con situaciones traumáticas.

La Comunidad de Madrid solicita además la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, así como prohibiciones de aproximación y comunicación respecto de los menores y periodos de libertad vigilada una vez cumplidas las penas.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

El dispositivo ha desplegado perros, drones y agentes de Policía Judicial con vigilancia permanente, después de que la jueza instructora reclamara más operarios y actividad nocturna en el lugar del siniestro

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

“Una payasada extravagante”: el fiasco de ‘Klara y el sol’, la película sobre IA basada en un premio Nobel con Jenna Ortega y Amy Adams que Sony ha cancelado en España

La nueva película del ganador del Oscar Taika Waititi debía estrenarse este 30 de octubre en España, pero tras el fracaso en salas estadounidenses, se ha cancelado su estreno en España

“Una payasada extravagante”: el fiasco de ‘Klara y el sol’, la película sobre IA basada en un premio Nobel con Jenna Ortega y Amy Adams que Sony ha cancelado en España

El papel de la reina Sofía en la monarquía de Felipe VI: qué lugar ocupa la madre del rey y cómo es su vida en Zarzuela a los 88 años

La emérita celebra su cumpleaños sin contemplar el retiro tras la dolorosa pérdida de sus hermanos

El papel de la reina Sofía en la monarquía de Felipe VI: qué lugar ocupa la madre del rey y cómo es su vida en Zarzuela a los 88 años

La reina Sofía y sus comentados retoques fotográficos: los montajes de Photoshop que marcaron un antes y un después en la Casa Real

La casa real española confesó la edición en su felicitación navideña en 2005, un hecho sobre el que más tarde ironizaría doña Sofía en el libro de Pilar Urbano, ‘La Reina, muy de cerca’

La reina Sofía y sus comentados retoques fotográficos: los montajes de Photoshop que marcaron un antes y un después en la Casa Real
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

La precampaña se relanza con cambios en la estrategia tras el desastre ferroviario: Feijóo reúne a sus barones mientras ataca en los tribunales y Sánchez cierra filas con Puente

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

Frente Amplio y Podemos pelean por los minutos de propaganda gratis que correspondían a Sumar en RTVE: Colau y Montero podrían compartir atril en el debate

ECONOMÍA

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

Cataluña sufrió menos la subida de alquileres gracias a la regulación de los precios de la ley de vivienda, pero perdió una de cada cinco ofertas de pisos

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

DEPORTES

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones