La Audiencia de Madrid juzgará en enero a los padres de Colmenar Viejo acusados de maltratar a sus ocho hijos

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El juicio contra los padres de Colmenar Viejo acusados de someter presuntamente durante años a sus ocho hijos menores a un "clima de terror", con episodios de maltrato físico y psicológico, aislamiento y agresiones sexuales, comenzará el próximo 11 de enero en la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid y se prolongará hasta el 26 de febrero, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La Fiscalía solicita penas que rondan los 130 años de prisión para cada uno de los progenitores, mientras que la Comunidad de Madrid, personada como acusación, interesa condenas de hasta 225 años para el padre y 178 años para la madre por el conjunto de delitos que les atribuye.

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Los hechos, según los escritos de acusación, se habrían producido entre 2015 y 2023 en el domicilio familiar, donde los menores habrían sido supuestamente sometidos de manera continuada a castigos físicos, humillaciones, aislamiento y privaciones de comida y sueño, además de presuntas agresiones sexuales a dos de las hijas mayores.

Los padres fueron detenidos el 29 de marzo de 2023 por indicios de abandono y maltrato continuado, por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Colmenar Viejo, en el marco de una investigación desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil. Tras la intervención judicial, los ocho hermanos quedaron bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.

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ENCIERROS EN EL SÓTANO

El escrito de acusación sostiene que los procesados utilizaban el sótano de la vivienda como lugar de aislamiento, donde encerraban contra su voluntad a sus hijos durante horas como castigo y con el objetivo de mantenerlos alejados del resto de la familia.

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"De manera habitual, los procesados de manera sistemática, y con la voluntad de menoscabar la integridad moral de sus hijos los sometieron a actos de desprecio y humillación, aislándolos del entorno, tanto familiar como de posibles amistades", recoge la acusación, que señala especialmente a los tres hijos de mayor edad.

Uno de los episodios descritos se produjo cuando uno de los niños tenía nueve años. Según la acusación, permaneció encerrado en el sótano mientras sus hermanos disfrutaban de una festividad. El padre lo habría llevado durante unos minutos hasta el salón para que contemplara cómo se divertían sus hermanos y posteriormente lo habría devuelto al sótano.

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Los acusados también habrían empleado objetos para golpear a los menores. En uno de los episodios recogidos en el escrito, el padre habría golpeado en la cabeza a una de sus hijas con un rodillo, provocándole una brecha y una fuerte hemorragia, tras lo que la menor recibió asistencia de su madre.

AGRESIONES Y AMENAZAS

La acusación atribuye a ambos progenitores delitos de maltrato habitual, múltiples delitos de lesiones, trato degradante, detención ilegal, amenazas y agresiones sexuales a menores de 16 años, además de responsabilidad por omisión en numerosos episodios.

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El escrito relata asimismo agresiones con objetos contundentes, golpes en la cabeza, inmovilizaciones y amenazas de muerte. En el caso de dos de las hijas mayores, se describen también presuntas exploraciones y tocamientos de carácter sexual.

Los hechos habrían generado importantes secuelas físicas y psicológicas en siete de los menores. Los informes recogidos en la causa apuntan a síntomas ansioso-depresivos, baja autoestima, conductas autolesivas y rasgos compatibles con situaciones traumáticas.

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La Comunidad de Madrid solicita además la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, así como prohibiciones de aproximación y comunicación respecto de los menores y periodos de libertad vigilada una vez cumplidas las penas.