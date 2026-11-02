La asociación catalana de víctimas recurre la amnistía a los CDR procesados por terrorismo

13/04/2026 Fachada de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). El caso Kitchen investiga la presunta operación del Ministerio del Interior para sustraer información sensible al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que pudiera perjudicar a altos cargos de este partido político. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

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La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la Audiencia Nacional de amnistiar a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo y pide llevarlos a juicio, según el escrito consultado por Europa Press.

Alega que "el hecho de que las conductas no llegasen a producir un resultado no elimina automáticamente la conducta ni las violaciones de derechos humanos" y, por tanto, que no se haya consumado un atentado no significa que los hechos carezcan necesariamente de relevancia penal conforme a la normativa europea.

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Por eso, solicita que se examinen las conductas de cada uno de los 12 investigados para conocer cuál era la finalidad de sus actuaciones y en qué circunstancias ocurrieron y determinar si tenían relevancia penal.

Además, considera que ha podido hacerse una incorrecta interpretación del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), porque si bien admite la extinción de responsabilidad penal por actos que puedan calificarse como terrorismo en el contexto del proceso independentista catalán, matiza que deben quedar fuera los que, además de tener esta finalidad, hubiesen causado graves violaciones de derechos humanos.

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En este sentido, la Acvot subraya que el TJUE no ha declarado amnistiables los hechos concretos de este procedimiento, "todo lo contrario", pues ha dejado en manos de la Audiencia Nacional la identificación de los actos terroristas excluidos.