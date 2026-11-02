Espana agencias

La asociación catalana de víctimas recurre la amnistía a los CDR procesados por terrorismo

13/04/2026 Fachada de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). El caso Kitchen investiga la presunta operación del Ministerio del Interior para sustraer información sensible al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que pudiera perjudicar a altos cargos de este partido político. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
13/04/2026 Fachada de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). El caso Kitchen investiga la presunta operación del Ministerio del Interior para sustraer información sensible al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que pudiera perjudicar a altos cargos de este partido político. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
Guardar

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la Audiencia Nacional de amnistiar a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo y pide llevarlos a juicio, según el escrito consultado por Europa Press.

Alega que "el hecho de que las conductas no llegasen a producir un resultado no elimina automáticamente la conducta ni las violaciones de derechos humanos" y, por tanto, que no se haya consumado un atentado no significa que los hechos carezcan necesariamente de relevancia penal conforme a la normativa europea.

PUBLICIDAD

Por eso, solicita que se examinen las conductas de cada uno de los 12 investigados para conocer cuál era la finalidad de sus actuaciones y en qué circunstancias ocurrieron y determinar si tenían relevancia penal.

Además, considera que ha podido hacerse una incorrecta interpretación del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), porque si bien admite la extinción de responsabilidad penal por actos que puedan calificarse como terrorismo en el contexto del proceso independentista catalán, matiza que deben quedar fuera los que, además de tener esta finalidad, hubiesen causado graves violaciones de derechos humanos.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Acvot subraya que el TJUE no ha declarado amnistiables los hechos concretos de este procedimiento, "todo lo contrario", pues ha dejado en manos de la Audiencia Nacional la identificación de los actos terroristas excluidos.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Una payasada extravagante”: el fiasco de ‘Klara y el sol’, la película sobre IA basada en un premio Nobel con Jenna Ortega y Amy Adams que Sony ha cancelado en España

La nueva película del ganador del Oscar Taika Waititi debía estrenarse este 30 de octubre en España, pero tras el fracaso en salas estadounidenses, se ha cancelado su estreno en España

“Una payasada extravagante”: el fiasco de ‘Klara y el sol’, la película sobre IA basada en un premio Nobel con Jenna Ortega y Amy Adams que Sony ha cancelado en España

El papel de la reina Sofía en la monarquía de Felipe VI: qué lugar ocupa la madre del rey y cómo es su vida en Zarzuela a los 88 años

La emérita celebra su cumpleaños sin contemplar el retiro tras la dolorosa pérdida de sus hermanos

El papel de la reina Sofía en la monarquía de Felipe VI: qué lugar ocupa la madre del rey y cómo es su vida en Zarzuela a los 88 años

La reina Sofía y sus comentados retoques fotográficos: los montajes de Photoshop que marcaron un antes y un después en la Casa Real

La casa real española confesó la edición en su felicitación navideña en 2005, un hecho sobre el que más tarde ironizaría doña Sofía en el libro de Pilar Urbano, ‘La Reina, muy de cerca’

La reina Sofía y sus comentados retoques fotográficos: los montajes de Photoshop que marcaron un antes y un después en la Casa Real

La reina Sofía cumple 88 años después de su año más complicado: de la pérdida de su hermana Irene de Grecia a su verano sola en Marivent

La emérita sigue con una agenda activa que la ha llevado a Estados Unidos o Armenia a pesar de haber atravesado una época muy difícil

La reina Sofía cumple 88 años después de su año más complicado: de la pérdida de su hermana Irene de Grecia a su verano sola en Marivent

Cada vez hay más osos en los Pirineos, pero ganaderos y ecologistas no se ponen de acuerdo: ¿es posible la convivencia con este animal que estuvo al borde de la extinción?

El proyecto para salvar al oso pardo pirenaico, iniciado hace 30 años por el Gobierno de Francia, ha permitido pasar de menos de 10 ejemplares a más de 100

Cada vez hay más osos en los Pirineos, pero ganaderos y ecologistas no se ponen de acuerdo: ¿es posible la convivencia con este animal que estuvo al borde de la extinción?
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

La precampaña se relanza con cambios en la estrategia tras el desastre ferroviario: Feijóo reúne a sus barones mientras ataca en los tribunales y Sánchez cierra filas con Puente

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

Frente Amplio y Podemos pelean por los minutos de propaganda gratis que correspondían a Sumar en RTVE: Colau y Montero podrían compartir atril en el debate

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

ECONOMÍA

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

Cataluña sufrió menos la subida de alquileres gracias a la regulación de los precios de la ley de vivienda, pero perdió una de cada cinco ofertas de pisos

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

DEPORTES

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones