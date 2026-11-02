Juzgan mañana al acusado por matar con bloques de hormigón a su compañero de vivienda

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Almería, 2 nov (EFE).- Un jurado popular juzgará a partir de este martes en la Audiencia de Almería al hombre acusado de matar a su compañero de vivienda en El Ejido (Almería) tras golpearle en la cabeza con bloques de hormigón, para el que la Fiscalía solicita 15 años de prisión.

Según el auto de hechos justiciables al que ha tenido acceso EFE, el suceso se produjo sobre las 20:45 horas del 7 de julio de 2025 en un cortijo del paraje Tarambana, donde ambos residían.

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Tras una primera discusión en el interior de la vivienda en la que se acometieron mutuamente con un cuchillo, la disputa continuó en el exterior y, según la Fiscalía, el acusado, con ánimo de acabar con la vida de su compañero, se colocó encima de él y le golpeó en la parte posterior de la cabeza con un bloque de hormigón.

Posteriormente, con la víctima privada de cualquier posibilidad de defensa, le asestó un nuevo golpe en el cráneo con un segundo bloque, causándole la muerte.

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En los hechos concurren desavenencias previas y consta que la víctima había denunciado a su agresor, cuyas iniciales son S. A., un mes antes, lo que derivó en una condena para el ciudadano ghanés por un delito leve de amenazas.

La defensa de S. A., ejercida por el letrado José Ramón Cantalejo, solicita la absolución o, subsidiariamente, una rebaja sustancial de la pena, alegando que el acusado actuó en legítima defensa frente a un ataque inicial provocado por su compañero.

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Cantalejo argumenta que su representado padecía un desequilibrio psicológico y que, movido por el pánico, actuó bajo un estado de obcecación severa que le privó de sus facultades volitivas e intelectivas, por lo que invoca las eximentes de trastorno mental transitorio y miedo insuperable. EFE

mma/av/ros