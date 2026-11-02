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Iberifier crea un sistema de alerta de desinformación electoral a las plataformas

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Madrid, 2 nov (EFE).- El Observatorio Ibérico de Medios Digitales (Iberifier), impulsado por la Comisión Europea, alertará a las plataformas digitales sobre desinformación que ponga en peligro la integridad de las elecciones generales mediante un Sistema de Respuesta Rápida, mecanismo de la UE que se pone en marcha este lunes.

Con la activación este 2 de noviembre del Sistema de Respuesta Rápida (RRS, por sus siglas en inglés), el observatorio, del que forma parte EFE Verifica, comienza una monitorización reforzada de los contenidos desinformativos relacionados con los comicios del día 29, que durará hasta el 6 de diciembre, una semana después de la jornada electoral.

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El RRS forma parte del Código de Conducta contra la Desinformación de la Unión Europea, integrado en la Ley de Servicios Digitales.

Vigilancia de las injerencias extranjeras

Este procedimiento especial se pone en marcha en los 27 países de la UE con motivo de periodos electorales y permite la vigilancia de campañas de desinformación viral, manipulación coordinada e interferencia extranjera.

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Será la primera vez que se active en España, ya que la Ley de Servicios Digitales comunitaria entró en vigor en agosto de 2023, unas semanas después de las anteriores elecciones generales.

El propósito principal del Sistema Rápido de Respuesta es actuar como canal de comunicación directo y estandarizado con algunas de las grandes plataformas propietarias de las redes sociales.

Iberifier es un consorcio que reúne a verificadores e instituciones académicas de España y Portugal y forma parte de una red más amplia de observatorios europeos de la desinformación.

Este observatorio hispanoluso está coordinado por el catedrático de Periodismo de la Universidad de Navarra (UNAV) Ramón Salaverría, para quien "la desinformación y las tácticas avanzadas de manipulación representan un reto directo para la calidad del debate público y las garantías democráticas".

Así lo señala en un comunicado difundido por la UNAV, en el que añade que la participación de Iberifier en el RRS "demuestra el compromiso de la comunidad académica y periodística con la defensa de la integridad de la información que reciben los ciudadanos en España y Portugal".

Neutralidad y rigor

En caso de detectar irregularidades durante las cinco semanas que permanecerá en funcionamiento este sistema, Iberifier alertará a las plataformas digitales para que tomen las medidas que consideren necesarias de acuerdo con sus normas y con la ley.

"La monitorización de la desinformación para el mecanismo RRS se articula bajo estrictos criterios de neutralidad, independencia editorial y rigor metodológico", enfatiza la UNAV.

"Bajo el RRS, solo se enviará a las plataformas notificaciones previamente verificadas, apoyadas en el contraste con fuentes acreditadas y con un riguroso análisis técnico", explica la nota informativa.

Salaverría destaca que "el sistema no restringe la libertad de expresión ni otorga potestad para ordenar el borrado de contenidos a las plataformas digitales".

"Estas evalúan las notificaciones recibidas de manera independiente, bajo sus propios términos de servicio", subraya.

El coordinador de Iberifier recuerda que "ni los Gobiernos ni la Comisión Europea intervienen en la identificación ni en el marcado de contenidos".

Activo desde 2021, este centro de análisis de la desinformación es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea que se integra en la red del Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO, por sus siglas en inglés).

Su misión abarca la verificación, la investigación académica sobre el fenómeno de la desinformación, el análisis de tendencias sociales, la alfabetización mediática y la transparencia informativa.

Iberifier reúne a trece entidades de España y Portugal en un consorcio multidisciplinar.

De él forman parte los medios verificadores EFE Verifica, Maldita.es, Newtral, Polígrafo, Verificat e Infoveritas, la agencia portuguesa de noticias Lusa, así como la Universidad Carlos III de Madrid y el Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, además de la citada Universidad de Navarra, entre otros socios. EFE

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