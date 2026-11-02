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El venezolano Rondón explota como goleador en la antepenúltima jornada del Apertura

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México, 1 nov (EFE).- El venezolano Salomón Rondón, que anotó dos goles en el 3-0 del Pachuca sobre el Tigres UANL, ha sido lo más destacado de la decimoquinta y antepenúltima jornada del Apertura del fútbol mexicano, que terminó este domingo.

Rondón se escapó como líder goleador, al encabezar el ataque de los Tuzos. Con 15 dianas, le saca cinco de ventaja a Henry Martín, del América; y seis al brasileño Juninho, de los Pumas UNAM, a falta de dos jornadas para terminar el campeonato.

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A los 37 años, el caraqueño ha mostrado una excelente forma deportiva y con sus dos goles, se convirtió en el mejor goleador venezolano en la liga, con 45 dianas, una más que Giancarlo Maldonado y cuatro encima de Juan Arango.

Si bien el delantero sobresalió como figura, en lo colectivo, las Chivas de Guadalajara y el Cruz Azul sacaron las mejores utilidades de la jornada, al ganar y, con 29 puntos alcanzar al líder América, que mantiene la cima por mejor diferencia de goles.

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Este domingo, en el cierre de la jornada, los Azules derrotaron por 2-1 al León.

A falta de dos fechas, los ocho clasificados a cuartos de final son América, Guadalajara, Cruz Azul, Atlas, Toluca, Tijuana, Santos Laguna y León; aunque el Monterrey, noveno, tiene un partido pendiente.

- Partidos de la penúltima jornada del Apertura mexicano:

06.11: San Luis-Juárez, Necaxa-Tijuana y Atlante-Santos Laguna.

07.11: Atlas-Pachuca, Tigres UANL-Cruz Azul, Toluca-Monterrey y Pumas UNAM-América.

08.11: Querétaro-Puebla y León-Guadalajara. EFE

(fotos)

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