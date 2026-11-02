El PP reinicia la campaña con el foco en la gestión y un discurso más duro contra Sánchez

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Madrid, 2 nov (EFE).- El Partido Popular celebra este lunes su último Comité Ejecutivo Nacional (CEN) antes de las elecciones generales del 29N, un encuentro presidido por Alberto Núñez Feijóo y al que asistirán los barones autonómicos y miembros de la dirección del candidato a la presidencia.

La sede del partido en la calle Génova será el lugar donde este lunes, a las 11:30, el PP celebre el encuentro del máximo órgano entre congresos, que tiene el objetivo de marcar un reinicio de la precampaña, después de que fuera pausada por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del miércoles pasado.

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El domingo, el PP informaba de que se va a personar en la causa del accidente ferroviario que ha dejado 69 muertos y decenas de heridos, para que se investigue "hasta el final" y no se eluda ninguna responsabilidad.

Hizo el anuncio la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, a través de un vídeo en el que defendía que España merece un Gobierno donde manden los expertos y no "colegas de partido" y un presidente que ponga por encima de todo "la gestión, el rigor y la experiencia".

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Según fuentes de Génova, esta va a ser una de las líneas generales del discurso de Feijóo en las próximas semanas, abogar por defender el papel gestor de quien fuera presidente de la Xunta de Galicia durante 13 años.

Asimismo, estas fuentes adelantan que, tras los tres días de luto oficial, es probable que Feijóo endurezca su discurso contra Sánchez, a quien el PP considera culpable de la tragedia y responsable del nombramiento y mantenimiento del ministro de Transporte, Óscar Puente.

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El PP comunicará también a sus barones en esta cita cómo se va a reenfocar el mensaje y qué ajustes logísticos se han hecho tras lo sucedido, antes de que la campaña empiece oficialmente a las 0:00 horas del viernes 13 de noviembre.

Este CEN no estaba contemplado antes de que sucediera el accidente, pero el PP decidió que no era apropiado regresar a la campaña con el tono festivo propio de un mitin sino con una reunión interna para reforzar su mensaje. EFE

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