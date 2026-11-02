Espana agencias

El PP reinicia la campaña con el foco en la gestión y un discurso más duro contra Sánchez

Guardar

Madrid, 2 nov (EFE).- El Partido Popular celebra este lunes su último Comité Ejecutivo Nacional (CEN) antes de las elecciones generales del 29N, un encuentro presidido por Alberto Núñez Feijóo y al que asistirán los barones autonómicos y miembros de la dirección del candidato a la presidencia.

La sede del partido en la calle Génova será el lugar donde este lunes, a las 11:30, el PP celebre el encuentro del máximo órgano entre congresos, que tiene el objetivo de marcar un reinicio de la precampaña, después de que fuera pausada por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del miércoles pasado.

PUBLICIDAD

El domingo, el PP informaba de que se va a personar en la causa del accidente ferroviario que ha dejado 69 muertos y decenas de heridos, para que se investigue "hasta el final" y no se eluda ninguna responsabilidad.

Hizo el anuncio la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, a través de un vídeo en el que defendía que España merece un Gobierno donde manden los expertos y no "colegas de partido" y un presidente que ponga por encima de todo "la gestión, el rigor y la experiencia".

PUBLICIDAD

Según fuentes de Génova, esta va a ser una de las líneas generales del discurso de Feijóo en las próximas semanas, abogar por defender el papel gestor de quien fuera presidente de la Xunta de Galicia durante 13 años.

Asimismo, estas fuentes adelantan que, tras los tres días de luto oficial, es probable que Feijóo endurezca su discurso contra Sánchez, a quien el PP considera culpable de la tragedia y responsable del nombramiento y mantenimiento del ministro de Transporte, Óscar Puente.

El PP comunicará también a sus barones en esta cita cómo se va a reenfocar el mensaje y qué ajustes logísticos se han hecho tras lo sucedido, antes de que la campaña empiece oficialmente a las 0:00 horas del viernes 13 de noviembre.

Este CEN no estaba contemplado antes de que sucediera el accidente, pero el PP decidió que no era apropiado regresar a la campaña con el tono festivo propio de un mitin sino con una reunión interna para reforzar su mensaje. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 2 de noviembre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 2 de noviembre

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza este 2 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza este 2 de noviembre

Conoce el clima de este 2 de noviembre en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este 2 de noviembre en Valencia

Clima en Sevilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 2 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima en Sevilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 2 de noviembre

Pronóstico del clima en Barcelona este 2 de noviembre: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Pronóstico del clima en Barcelona este 2 de noviembre: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

Frente Amplio y Podemos pelean por los minutos de propaganda gratis que correspondían a Sumar en RTVE: Colau y Montero podrían compartir atril en el debate

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

ECONOMÍA

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

El último sablazo del ‘alquiler’: ocupar un nicho 10 años con inhumación y lápida cuesta en Madrid 2.058 € frente a los 260 en Soria

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones

Paddy Pimblet descarta un posible combate con Topuria: “Preferiría vencer a Ilia antes que a Justin, pero Justin tiene el cinturón y para eso peleamos”