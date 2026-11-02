Espana agencias

131-125. Doncic destroza a los Raptors

Guardar

Chicago (EE.UU.), 1 nov (EFE).- Luka Doncic destrozó este domingo a los Toronto Raptors con 45 puntos, quince rebotes, seis asistencias y cinco robos para impulsar el triunfo de Los Ángeles Lakers por 131-125 y devolver al conjunto angelino a la senda de la victoria.

El esloveno convirtió doce de sus 23 tiros de campo, ocho de doce triples y sus trece lanzamientos libres en 35 minutos. Su exhibición permitió a los Lakers reaccionar después de desperdiciar una ventaja de 25 puntos en la derrota del viernes ante los Golden State Warriors.

PUBLICIDAD

Doncic ya había dejado encarrilado el encuentro al descanso, con 24 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y cinco robos. Se convirtió en el primer base de la historia de la NBA con al menos cinco robos y cinco triples en una mitad.

El esloveno, principal referencia de los Lakers tras la salida de LeBron James después de ocho temporadas, prolongó su extraordinario arranque anotador. Había firmado 52 puntos ante Utah, 41 contra Portland y 37 frente a Golden State, después de perderse el derbi ante los Clippers por molestias de espalda.

PUBLICIDAD

Austin Reaves le respaldó con diecinueve puntos y Walker Kessler aportó 16, quince rebotes y tres tapones, sin fallar ninguno de sus seis tiros de campo. Collin Sexton añadió catorce tantos desde el banquillo.

Los Lakers llegaron al descanso con una ventaja de 66-54 y ampliaron la diferencia hasta el 104-82 al final del tercer cuarto, antes de que Toronto reaccionara con 43 puntos en el último periodo, sin poder obrar la remontada.

Scottie Barnes lideró a los Raptors con 29 puntos, mientras RJ Barrett sumó 22 y diez rebotes. Jamison Battle añadió veinte desde el banquillo.

Toronto volvió a competir sin Kawhi Leonard, ausente por una inflamación en la rodilla izquierda, en el comienzo de su gira por la costa Oeste. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 2 de noviembre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 2 de noviembre

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza este 2 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza este 2 de noviembre

Conoce el clima de este 2 de noviembre en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este 2 de noviembre en Valencia

Clima en Sevilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 2 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima en Sevilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 2 de noviembre

Pronóstico del clima en Barcelona este 2 de noviembre: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Pronóstico del clima en Barcelona este 2 de noviembre: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

Frente Amplio y Podemos pelean por los minutos de propaganda gratis que correspondían a Sumar en RTVE: Colau y Montero podrían compartir atril en el debate

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

ECONOMÍA

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

El último sablazo del ‘alquiler’: ocupar un nicho 10 años con inhumación y lápida cuesta en Madrid 2.058 € frente a los 260 en Soria

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones

Paddy Pimblet descarta un posible combate con Topuria: “Preferiría vencer a Ilia antes que a Justin, pero Justin tiene el cinturón y para eso peleamos”