Trent sustituye a Valverde y Aarón y Luque se cuelan en el once del Racing

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Santander, 1 nov (EFE).- José Mourinho no se reserva nada para el encuentro ante el Racing de Santander y prácticamente repetirá el mismo once que consiguió la victoria en el Barcelona (1-2), a excepción de Courtois, que regresará a la portería, y Trent Alexander-Arnold, que ocupará el lateral derecho en lugar del lesionado Fede Valverde.

Así, los blancos saldrán a El Sardinero con Cortuois bajo los palos, con Trent, Konaté, Huijsen y Cucurrella en defensa; Bellingham, Tchouameni, Bernardo Silva; Arda Güler, Mbappé y Diomandé.

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Por su parte, el técnico del Racing de Santander, José Alberto López, pondrá en el once un par de novedades respecto a la victoria conseguida ante el Espanyol de Barcelona la pasada jornada (2-1). Aaron entra en el lateral izquierda en sustitución del sancionado Salinas, e Iker Luque ocupará la banda derecha en lugar de Andrés Martín, que finalmente tampoco ha entrado en la convocatoria.

Los cántabros presentarán un once bastante reconocible con Agerrizabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Aaron; Iker Luque, Sergio Canales, Prati, Iván Martín, Íñigo Vicente; Zabiri. EFE

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