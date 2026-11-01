Satriano: "El jugador del Sevilla se tiró, siguió la jugada y fue gol"

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Madrid, 1 nov (EFE).- Martín Satriano, delantero del Getafe, repasó este domingo, tras el triunfo por 3-1 sobre el Sevilla, que, en la acción del 2-1, Manu Bueno, jugador del conjunto andaluz, se "tiró, siguió la jugada, el árbitro es el que decide y fue gol", al tiempo que remarcó la unión en el equipo azulón, "más junto que nunca".

"Yo mucha confusión no vi. Vi que el jugador del Sevilla se tiró y siguió la jugada, el árbitro es el que decide, siguió la jugada, fue gol y fueron a revisarla", explicó sobre el gol del 2-1 en declaraciones a 'Dazn'.

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"Muy feliz por estos tres puntos, venimos trabajando hace mucho para conseguirlo y salimos con la mentalidad justa para conseguirlo. Habíamos regalado muchos puntos y hoy era una final para nosotros, lo demostramos, se vio que el equipo está más junto que nunca y muy feliz por esta victoria", expuso el atacante.

A la plantilla no le dolió las palabras críticas de su entrenador, José Bordalás, tras la derrota por 2-5 contra el Lugano en la Liga Conferencia hace una semana y media. "Nosotros sabíamos que estaba en lo cierto el 'míster', estaba faltando eso de meter, correr, es lo que caracteriza al Getafe, nos centró eso y hoy lo demostramos", dijo. EFE

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