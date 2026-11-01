Pedro Martínez: "No creo que nadie que conozca a Tavares no se alegre de sus éxitos"

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Madrid, 1 nov (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid de baloncesto, habló de la figura de Walter 'Edy' Tavares, pívot caboverdiano del conjunto blanco que en el duelo ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos se convirtió en el máximo taponador histórico de la Liga Endesa al alcanzar los 739 bloqueos en total.

"Es un gran jugador por sus condiciones físicas, por cómo condiciona el juego de los rivales, por lo que da a su equipo, pero sobre todo porque tiene una mentalidad de jugar con esfuerzo. Yo me alegro como todos; no creo que haya nadie que conozca a Edy que no se alegre de sus éxitos individuales", dijo.

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"Otra cosa es si me parece muy bien celebrar un éxito individual en medio de un partido, ahí ya tengo una opinión. Ahora es el momento de felicitarle y todos nos alegramos mucho porque es magnífico como persona. Evidentemente es un logro muy difícil de conseguir, y seguramente muy difícil de superar, porque, como le queda mucho recorrido por delante, va a dejar el listón bastante alto", añadió.

El entrenador también habló sobre la aportación de Max Shulga y deslizó un posible problema físico del base argentino Facundo Campazzo, quien jugó en el día de hoy y con el que hasta ahora no se contaba entre las bajas de los suyos: "Lo que dije el otro día es que los jugadores tienen que esperar sus momentos y estar preparados para cuando el equipo los necesite".

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"Ahora necesitamos a jugadores que antes, cuando no teníamos la lesión de Theo Maledon o la de Facu Campazzo ahora, no tenían la posibilidad de tener unos minutos que ahora sí van a tener. Si cuando los jugadores tienen las oportunidades, les pillan preparados y tienen un buen día a día, eso está muy bien. Creo que hoy ha jugado francamente bien y eso es muy bueno para el equipo y para él", apuntó.

Otro que también intenta aprovechar los momentos que le brindan en liga es el pívot francés Olivier Sarr: "Jugamos muchísimos partidos y yo estoy encantado y prefiero que me lo pongan complicado. En este sentido está muy bien. Es indudable que con plantillas tan largas nuestros rivales son los de los otros equipos, pero también hay algo de competencia entre los jugadores de la misma posición. Es bueno que él aproveche los minutos porque eso va a llevar a que jugadores en su posición tengan que estar apretando un poco más. Además nos demuestra que está para ayudar, como ha hecho hoy. Siempre que juega nos ayuda".

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En cuanto al duelo, que ganaron por 90-79, declaró: "Es un partido que no se puede explicar sin la dinámica con la que estamos últimamente. Muchísimos partidos seguidos, muy poco tiempo de preparación y de recuperación. También estamos teniendo bastantes problemas físicos en varios jugadores, y todo eso hace que para ellos sea muy difícil estar cada día haciendo una buena preparación mental de los partidos. Creo que lo más positivo es que hemos sacado el partido adelante sin un gran sufrimiento y, aunque no hayamos jugado brillante, es difícil estar siempre bien jugando tantos partidos en tan pocos días". EFE