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Los cementerios de Madrid se llenan de crisantemos y recuerdos

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Madrid, 1 nov (EFE).- Con sus 120 hectáreas, el cementerio de La Almudena, uno de los más grandes de Europa, es este domingo el punto neurálgico de Madrid, aunque a lo largo de la jornada el resto de camposantos municipales -Fuencarral, El Pardo, Vallecas, Canillas o Aravaca- también serán puntos de peregrinación donde la música o el teatro convivirán con los recuerdos.

Pese a que cada vez son menos los madrileños que llevan flores a sus seres fallecidos durante este día, esta tradición aún continúa, y este año son en su mayoría crisantemos monoflor y tallos de eucalipto de acompañamiento, según datos de la Asociación Española de Floristas (AEFI).

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Según ha contado a EFE Yolanda, una de las floristas de La Almudena, esta semana las ventas han sido "rarillas" y se lo ha achacado al puente vacacional.

Con un horario ininterrumpido desde el pasado lunes, y hasta este 2 de noviembre, desde las 8:00 hasta las 18:30 horas los cementerios Nuestra Señora de la Almudena, Civil, Hebreo y Sur Carabanchel estarán abiertos.

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El resto, Fuencarral, El Pardo, Vallecas, Canillas y Aravaca, lo harán hasta las 17:00; y los más pequeños, por su parte, que habitualmente solo abren dos días a la semana (Cristo de El Pardo, Canillejas, Barajas y Villaverde), lo harán también hasta esa misma hora.

Pero hay ciudadanos para los que esta jornada es "una más", como Maricarmen, quien desde que su marido falleció hace un año no hay día que no venga hasta La Almudena para estar con él, ya que a lo largo de su vida juntos "nunca se separaron".

Pero además, para Maricarmen este cementerio es como el "jardín" de su casa porque no solo vive muy cerca sino que sus padres fueron funcionarios de este camposanto y desde pequeña ha paseado sus calles.

Además de visitar a los seres queridos, con motivo de esta festividad, la empresa funeraria municipal, por tercer año, ha propuesto a lo largo de esta semana visitas culturales guiadas en el cementerio de Nuestra Señora de La Almudena, en el Civil y el Hebreo, profundizando en su historia, el arte, la arquitectura y la memoria que atesoran estos espacios.

Este año, como principal novedad, se ha incorporado la visita guiada 'Entre Halloween y Difuntos, descubriendo el cementerio de La Almudena', una propuesta divulgativa está permitiendo conocer el origen, la evolución, las semejanzas y diferencias de las diferentes tradiciones vinculadas a estas fechas.

También este domingo, en esta misma necrópolis, en su capilla, se puede asistir a partir de las 19:30 horas a un concierto a la luz de las velas en el que un cuarteto recorrerá algunas de las obras más reconocidas y emotivas de la música clásica, el cine y el repertorio contemporáneo.

Asimismo, entre las 11:00 y las 17:00, estará a disposición de las personas que visiten los cementerios Sur Carabanchel y La Almudena un 'Árbol del Recuerdo' donde colgar mensajes en recuerdo de sus seres queridos.

Propuestas culturales a las que se le puede sumar visitar a algunos de sus moradores más ilustres, porque entre los más de 5 millones de personas que están enterradas aquí desde su origen en 1884, podemos encontrar la tumba de Lola Flores, Estrellita Castro, Benito Pérez Galdós, Vicente Aleixandre, Dolores Ibárruri, la Pasionaria, y Tierno Galván.

En una jornada en la que los aparcamientos de estos lugares estarán repletos, la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) ha programado, como cada año, un incremento del servicio y ha activado servicios especiales por Todos los Santos, reforzando sus servicios en ocho líneas (seis líneas regulares y dos servicios especiales). EFE

(Foto) (Vídeo)

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