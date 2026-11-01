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Kike Salas: "Veo que el linier levanta la bandera y creo que ha sido falta clara"

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Madrid, 1 nov (EFE).- Kike Salas, defensa del Sevilla, dijo este domingo, tras la derrota por 3-1 contra el Getafe, que el "linier levantó la bandera" en la acción de Andrés García sobre Manu Bueno en el origen del 2-1 del conjunto madrileño y opinó que "ha sido falta clara".

"Estábamos preguntado al árbitro, pero a mí no me comentó nada. Veo que el linier levanta la bandera y creo que ha sido falta clara. Tampoco podemos hacer mucho. He tenido un golpe de cabeza (por un pelotazo) y estoy bastante mareado y no puedo decir más. Vamos a seguir remando hasta el final y a seguir a por todas", valoró a 'Dazn'.

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El Sevilla mostró dos caras diferentes entre la primera parte y la segunda. "En la primera nos estábamos encontrando bastante bien con el gol, ellos han tenido pocas ocasiones, ha llegado el gol de ellos, un gol que he visto que el linier levanta la bandera, había sido falta a Manu Bueno y no podemos entrar ahí", añadió.

"El equipo ha hecho un gran esfuerzo, no hemos podido llevarnos nada de aquí, pero confianza plena en mi equipo", apuntó el defensa, que consideró que el Getafe "aprieta bastante en su campo", pero valoró que "tampoco" era un "partido descontrolado" por su parte cuando llegaron los goles del conjunto azulón. EFE

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