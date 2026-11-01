Isaac Romero, sustituido por lesión en el minuto 27

Madrid, 1 nov (EFE).- Isaac Romero, delantero del Sevilla, fue sustituido este domingo en el minuto 27 del partido de LaLiga EA Sports contra el Getafe por una lesión, aparentemente en la rodilla izquierda, a la espera de los pertinentes exámenes médicos.
El atacante, que aguantó unos instantes sobre el campo antes de ser cambiado, fue reemplazado por Manu Bueno. EFE
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