Isaac Romero, sustituido por lesión en el minuto 27

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Madrid, 1 nov (EFE).- Isaac Romero, delantero del Sevilla, fue sustituido este domingo en el minuto 27 del partido de LaLiga EA Sports contra el Getafe por una lesión, aparentemente en la rodilla izquierda, a la espera de los pertinentes exámenes médicos.

El atacante, que aguantó unos instantes sobre el campo antes de ser cambiado, fue reemplazado por Manu Bueno. EFE

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