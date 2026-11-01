Espana agencias

Gonçalo M. Tavares ve "crucial" que la literatura muestre "qué es el fascismo"

Guardar

Magdalena Tsanis

Pollença (Mallorca), 1 nov (EFE).- El escritor portugués Gonçalo M. Tavares (Angola, 1970), Premio Formentor de las Letras 2026, considera "crucial en estos tiempos" que la literatura muestre "qué es el fascismo, la fisiología del lobo", según ha dicho a EFE con motivo de la entrega, este domingo, del galardón en reconocimiento a su trayectoria literaria.

PUBLICIDAD

"La literatura puede enseñar cómo una pequeña semilla se convierte en un arma violenta", ha afirmado el novelista, dramaturgo y poeta, quien recibirá esta noche el premio, dotado con 50.000 euros y a menudo alineado con los Nobel, en una ceremonia que regresa a sus orígenes, al volver a celebrarse en el mismo entorno en el que nació, el Cabo de Formentor, en la isla de Mallorca.

En la rueda de prensa previa a la ceremonia, Tavares ha definido el fascismo como "una fuerza que se impone a los frágiles", mientras que la palabra, ha dicho, "es el modo de suspender la violencia" y la democracia, "la tierra del lenguaje".

PUBLICIDAD

"La pobreza y el mal dominio del lenguaje dejan al ciudadano fuera de la democracia, por tanto son enemigos de la democracia", ha señalado.

Tavares ha mirado "el mal a los ojos" en su tetralogía de novelas conocida como 'El Reino' (Seix Barral). "Es importante entender que todos estamos en el mismo barco, todos tenemos un motor de maldad y de bondad", ha dicho. "El mundo no se divide entre buenos y malos sino entre quienes saben que la maldad está en ellos y quienes no".

Por eso ha defendido el papel de la literatura para "conocer nuestros peligros y límites", pero también "para poner a los frágiles en el centro". Esto último dice haberlo intentado en su novela 'Jerusalén', donde se asoma a "la locura, la esquizofrenia", o en 'Una niña está perdida en el siglo XX', sobre una menor con síndrome de Down que busca a su padre.

"Mi experiencia personal fue muy importante en ese libro, quería intentar entender quién protege a estas personas", ha dicho Tavares, que ha trabajado con personas con discapacidad, dando clases a profesores y en obras de teatro.

Cómodo en la transgresión de los límites de los géneros literarios, el jurado ha destacado de Tavares su "poderosa personalidad, deslumbrante originalidad y vigorosa imaginación", así como "la osadía con la que ha construido una narrativa ajena a las tentaciones de la obviedad" y cómo ha contado, a lo largo de 25 años, "la paradójica epopeya del extravío contemporáneo".

Es el tercer autor portugués más traducido, después de Fernando Pessoa y Eça de Queiroz, con 226 publicaciones en todo el mundo. Su más reciente libro publicado es 'O Fim dos Estados Unidos da América', que aún no ha llegado a España, aunque está previsto que lo haga en los próximos meses.

Escrita antes de la pandemia, Tavares la define como "una epopeya narrativa" en torno a una segunda guerra civil en los Estados Unidos, y con una misteriosa peste que resulta ser causada por "los pobres" quienes, a causa de un cambio genético, no pueden tener hijos con "los ricos".

 "Es una sátira y una distopía, pero quizá no tanto porque pobres y ricos ya son dos especies distintas", ha dicho el escritor, al recordar que la esperanza de vida en Etiopía es de 40 años, la mitad que en Europa. "Estados Unidos es el país más rico del mundo y tiene 40 millones de pobres, es completamente absurdo", ha agregado.

De formación multidisciplinar -estudió Física, Deportes y Arte-, Tavares también se ha dedicado a la docencia, como profesor de Teoría de la Ciencia y Epistemología en la Universidad de Lisboa, aunque en estos momentos no da clases.

Desde que empezó a escribir con 18 años, las mañanas las reserva para este fin. "Es mi periodo creativo con energía más alta", asegura, "defiendo mis mañanas como un búnker, como si fuera el corazón del tiempo".

No tiene redes sociales, pero en ese "búnker" tampoco entra internet ni el móvil. "Ser intelectual en el siglo XXI es un proceso de resistencia y la creación es cada vez más difícil, hay demasiados estímulos".

Por suerte, dice tener una disciplina atlética, aprendida de los estoicos. Con 20 años leyó 'Cartas de Lucilo' de Séneca, que habla de hacer el camino propio independientemente de lo que sucede alrededor.

Por las tardes, eso sí, se abre al mundo. "No quiero alejarme del siglo, solo en la mañana, a partir de las dos de la tarde estoy de nuevo en el siglo XXI, pero el aislamiento lo necesito, no solo para mi escritura, también para mi equilibrio psicológico".

Sobre las redes sociales dice que han destruido la capacidad de atención. "Hoy es casi un acto heroico alejarnos de ellas. Si Miguel Ángel hubiera mirado cuántos 'me gusta' tenía después de cada pincelada, en lugar de la Capilla Sixtina tendríamos solo un dedo".

Cree que la industria del entretenimiento es "antifilosófica", porque su propósito es hacernos olvidar que vamos a morir ofreciendo paisajes artificiales. "Parece divertido pero es una mala vida, olvidar la muerte supone olvidar la urgencia de vivir, es una desgracia".

Y en cuanto a la IA la ha definido como "un invento del diablo para perezosos", una fábrica de "tetrapléjicos intelectuales". Probablemente, dice, sea útil para la medicina, pero en términos creativos "es una tragedia, sustituye nuestro pensamiento, hay una atrofia intelectual horrible". EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

La pasta, el pan de molde y el tomate triturado se sitúan entre los alimentos con mayor brecha de precio

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

Seis plantas ideales para darle color a tu jardín para este invierno: desde flores llamativas hasta bayas decorativas

Las bajas temperaturas no tienen por qué apagar el jardín, que también puede conservar su atractivo y vitalidad durante los meses más fríos del año

Seis plantas ideales para darle color a tu jardín para este invierno: desde flores llamativas hasta bayas decorativas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El último sablazo del ‘alquiler’: ocupar un nicho 10 años con inhumación y lápida cuesta en Madrid 2.058 € frente a los 260 en Soria

Casi la mitad de los ciudadanos en España, 22,3 millones, tienen un seguro de decesos para evitar que su último descanso se convierta en un problema económico para su familia

El último sablazo del ‘alquiler’: ocupar un nicho 10 años con inhumación y lápida cuesta en Madrid 2.058 € frente a los 260 en Soria

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

La falta de personal impidió mantener los trabajos durante la noche pese al requerimiento judicial, por lo que la magistrada reclama a la empresa de grúas que garantice los relevos para continuar sin interrupciones

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

Frente Amplio y Podemos pelean por los minutos de propaganda gratis que correspondían a Sumar en RTVE: Colau y Montero podrían compartir atril en el debate

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

ECONOMÍA

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

El último sablazo del ‘alquiler’: ocupar un nicho 10 años con inhumación y lápida cuesta en Madrid 2.058 € frente a los 260 en Soria

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

DEPORTES

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones

Paddy Pimblet descarta un posible combate con Topuria: “Preferiría vencer a Ilia antes que a Justin, pero Justin tiene el cinturón y para eso peleamos”

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Racing de Santander y el Real Madrid

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

El creador del meme de Mbappé da la cara tras el boicot en China a LaLiga y la pérdida de patrocinios: “Siento pena por él”